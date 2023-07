Υγεία - Περιβάλλον

Βόλος: Θρήνος για τον 3χρονο Στέργιο που νικήθηκε από τη λευχαιμία

Ο αποχαιρετισμός της μητέρας του 3χρονου και ο αγώνας που δόθηκε αλλά τελείωσε σύντομα.

Νικήθηκε από τη λευχαιμία ο 3χρονος Στέργιος, που με την οικογένειά του στο πλάι του έδωσε μεγάλη μάχη για τη ζωή του.

Το μωρό από τον Βόλο «έφυγε» το πρωί της Τετάρτης, στο νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας που νοσηλευόταν, με τη μαμά του στο πλάι του.

«Ξέρεις τι θα πει πόνος; Όχι αυτόν με τις κραυγές ή τα δάκρυα και τους λυγμούς..Ο άλλος, που τα μάτια βουρκώνουν..που ο λυγμός φτάνει στον λαιμό σου και δαγκώνεις τα χείλη να μη φύγει η καρδιά σου να σπάει σε κομμάτια… Να γκρεμίζεται ο κόσμος γύρω σου και εσύ να στέκεσαι όρθιος…», έγραψε στο μήνυμά της στη «Φλόγα» η μητέρα του Στέργιου.

Το αγόρι διαγνώστηκε με λευχαιμία τον περασμένο Νοέμβριο και από τότε η μαμά του ήταν δίπλα του και ο μπαμπάς του φρόντιζε την 9χρονη αδερφή του, μαζεύοντας τα ρεπό του, για να πηγαίνει στην Αθήνα να τον βλέπει, στο ογκολογικό νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν.

Σήμερα το πρωί, χτυπημένος από μικρόβιο που «πήρε» από τις μεταγγίσεις, άφησε την τελευταία του πνοή.

«Κανείς δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη, τόσο γρήγορα, τόσο ακαριαία» ανέφερε με δάκρυα, η πρόεδρος της Φλόγας στον Βόλο κ. Ντίνα Τριανταφύλλου.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο στον Άγιο Γεώργιο, στον Βόλο.

