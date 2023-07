Αθλητικά

Ο Άνχελ Ντι Μαρία επιστρέφει στην Πορτογαλία

Επιστρέφει την Πορτογαλία ο Άνχελ Ντι Μαρία, που άφησε πίσω του τη Γιουβέντους.

Ο Ανχελ Ντι Μαρία, πρωταθλητής κόσμου με την εθνική Αργεντινής στο Μουντιάλ του Κατάρ, έφυγε από τη Γιουβέντους και θα συνεχίσει ξανά την καριέρα του στο πορτογαλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός, που είχε 8 γκολ και 7 ασίστ σε 40 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις την περασμένη σεζόν με τη «Μεγάλη Κυρία», υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2024 με την πρωταθλήτρια Πορτογαλίας.

Ο Ντι Μαρία ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τη Ροσάριο Σεντράλ (2005-07), πέρασε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Μπενφίκα (2007-10), με την οποία έκανε 121 συμμετοχές με 15 γκολ και 28 ασίστ, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα (2009-10) και δύο Λιγκ Καπ (2008-09, 2009-10), ενώ φόρεσε επίσης της φανέλες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Παρί Σεν Ζερμέν.

