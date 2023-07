Πολιτική

Μπιμπίλας: Η Πλεύση Ελευθερίας αγωνίζεται για την ισότητα όλων των ανθρώπων

Ο νεοεκλεγείς βουλευτής σχολίασε με δηκτικό τρόπο τις δηλώσεις Τζήμερου για την Τζώρτζια Κεφαλά και τις δηλώσεις Στίγκα για ομοφυλόφιλους.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», κι αναφερόμενος στις δηλώσεις του Θάνου Τζήμερου για τη συνάδελφο του, Τζώρτζια Κεφαλά, με την οποία βρίσκονται μαζί στη Βουλή ως βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, τόνισε ότι «κάθε σεξιστική ή ομοφοβική επίθεση είναι απαράδεκτη. Στη γη έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα».

Ανάλογο ήταν και το σχόλιο του για τα όσα είπε ο επικεφαλής των Σπαρτιατών, Βσόλειος Στίγκας, στον Γιώργο Λιάγκα για τα δημόσια φιλιά των ομοφυλόφιλων, «όλοι οι άνθρωποι είναι φυσιολογικοί αφού βγήκαν από την ίδια φύση».

Συμπλήρωσε δε πως «η Πλεύση Ελευθερίας αγωνίζεται για την ισότητα όλων των ανθρώπων και θα το κάνει πράξη μέσα στο κοινοβούλιο».

Αναφέρθηκε και στο θέμα με την ηθοποιό Καλή Καλό και την είδηση ότι βρέθηκαν κάτω από το κρεβάτι της, οστά του γιού της που έχει πεθάνει. «Έχει επέμβει η Αστυνομία και η Εισαγγελία για το θέμα αυτό», ανάφερε και συμπλήρωσε πως ο ίδιος είχε προειδοποιήσει ότι κάτι δεν πάει καλά πριν από δυο μήνες περίπου.

