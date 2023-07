Πολιτική

“Το Πρωινό” - Στίγκας: ο Κασιδιάρης έχει καλές ιδέες, δεν σκότωσε αυτός τον Φύσσα (βίντεο)

Τι είπε ο Πρόεδρος των Σπαρτιατών στον Γιώργο Λιάγκα για την στήριξη του Ηλία Κασιδιάρη και την σχέση του με το κόμμα, αλλά και τους ομοφυλόφιλους, πνέοντας μένεα για το gay pride.

-

Στον ΑΝΤ1, καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό» ήταν την Τετάρτη ο Βασίλειος Στίγκας, πρόεδρος του κόμματος Σπαρτιάτες, ο οποίος μίλησε για όλους και για όλα με τον Γιώργο Λιάγκα.

Απαντώντας σε ερωτήματα του Γιώργου Λιάγκα για την προσωπική ζωή του, είπε πως είναι 59 ετών, μένει στην Ηλιούπολη όλη την ζωή του, ασχολείται με επιχειρήσεις, είναι πατέρας τριών παιδιών και δύο εγγονιών, το δεύτερο μάλιστα εκ των οποίων γεννήθηκε την Πέμπτη πριν από τις εκλογές.

Ερωτηθείς για το πέρασμα του από διάφορα κόμματα τα προηγούμενα χρόνια, ο πρόεδρος των Σπαρτιατών επεσήμανε ότι «Ήμουν άμισθος σε όποιο κόμμα και αν έχω περάσει».

Η συζήτηση επικεντρώθηκε, όπως ήταν φυσικό, στον Ηλία Κασιδιάρη και τον βαθμό «εμπλοκής» του με το κόμμα, το οποίο στήριξε προεκλογικά, ωθώντας το να μπει στην Βουλή ως πέμπτη δύναμη.

«Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει καλές ιδέες ο Ηλίας Κασιδιάρης. Βέβαια, δεν συμφωνώ σε όλα μαζί του, όπως συνέβαινε και με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ή τον Γιώργο Καρατζαφέρη», είπε ο κ. Στίγκας.

Υποστήριξε ότι «δεν έχω συναντηθεί ούτε μία φορά με τον Ηλία Κασιδιάρη ούτε ποτέ έχω μιλήσει μαζί του», σημείωσε όμως ότι «ποτέ δεν ήμουν αγνώμων, όταν ένας άνθρωπος μου έκανε καλό τον ευχαριστούσα και ποτέ δεν τον ξεχνάω».

Σχετικά με την πρωτόδικη καταδίκη του Ηλία Κασιδιάρη για την διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, ο Πρόεδρος των Σπαρτιατών, αφού επανέλαβε αρκετές φορές ότι δεν είναι νομικός, είπε, μεταξύ άλλων, «σαν πολίτης πως το βλέπω: δεν σκότωσαν κανέναν άνθρωπο, υπήρχαν άλλες καταστάσεις. Εννοώ ο Κασιδιάρης δεν σκότωσε τον Φύσσα. Το πρωτόδικο δικαστήριο είπε ότι διηύθυνε την Χρυσή Αυγή που σκότωσε τον Φύσσα. Δεν είμαι νομικός».

«Και ένας φυλακισμένος κομμουνιστής να ήταν και μου έλεγε “σε στηρίζω και συμφωνώ με τις απόψεις σου”, “ευχαριστώ” θα έλεγα, έχω φίλους αριστερούς που συμφωνούμε σε πολλά πράγματα», είπε ο κ. Στίγκας, προσθέτοντας, αναφορικά με την στήριξη του Ηλία Κασιδιάρη στον κόμμα του ότι «δεν μπορεί κανένας να αφαιρέσει την επιθυμία ενός ανθρώπου, έστω και στην φυλακή, έστω και στο Αλκατράζ».

Συνεχίζοντας τις αναφορές στον Ηλία Κασιδιάρη και το κατά πόσον μπορεί ποτέ να διεκδικήσει εκείνος θέση και ρόλο στους Σπαρτιάτες, ο πρόεδρος του κόμματος είπε «δεν μπήκαμε στην Βουλή μόνο λόγω του Ηλία Κασιδιάρη. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να ζητήσει κάτι ο Κασιδιάρης αν βγει από την φυλακή. Εγώ μπήκα μπροστά με τους Σπαρτιάτες και μας ψήφισαν 250.000 άνθρωποι. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ένα λαϊκό κίνημα με συμμετοχή όλων των πολιτών. Εγώ είμαι αρχηγός, ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί να γίνει αρχηγός στο κόμμα. Τους Σπαρτιάτες τους διοικώ εγώ».

Αίσθηση πάντως προκάλεσε και η αποστροφή του για τον Ηλία Κασιδιάρη ότι «θέλω να βγει (ενν. από την φυλακή), να πάμε να φάμε, να μιλήσουμε, να γνωριστούμε, όπως κάνουν όλοι οι πολιτισμένοι άνθρωποι. Το κόμμα ήταν ένα δίκτυο κοινωνικής δράσης, το έφτιαξα το 2017 και το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη το 2020. Δεν έχει μιλήσει κανείς για την φιλανθρωπική δράση μας».

Απαντώντας στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ κατά των Σπαρτιατών και τις αντιδράσεις για την χωροταξία των κοινοβουλευτικών ομάδων στην Ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Στίγκας είπε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ αντιδρά, εκτός αν υπάρχει ακροδεξιό κόμμα για να ξεπουλήσουν την πατρίδα μας και να υπογράψουν την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών. Μόνο τότε ήθελε ακροδεξιό κόμμα ο κ. Τσίπρας. Ήταν μαζί με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο με τον οποίο έκαναν μαζί αυτά τα εγκλήματα, δεν τον ενοχλούσε η χψωροθέτηση τότε».

«Εμείς δεν έχουν πρόβλημα με τις θέσεις που μας έχουν δώσει στην Βουλή, εγώ απλώς είπε ότι θέλουμε να μας βάλουν σε μια θέση να είμαι μπροστά ως αρχηγός κόμματος. Με τον λόγο θα παλέψουμε, όχι με το κάθισμα» προσέθεσε ο επικεφαλής των Σπαρτιατών.

Ανέφερε ακόμη «είμαστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είμαστε ευρωσκεπτικιστές, διότι αλλιώς ξεκίνησε και τώρα καταλήξαμε η ΕΕ να είναι η Γερμανία. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη, όπως έλεγε η συνθήκη του Μάαστριχτ για την οποία πανηγυρίζαμε».

«Δεν έχω πρόβλημα με τους ομοφυλόφιλους, αρκεί να μην εμπλέκονται παιδιά. Ένας ομοφυλόφιλος δεν θα μπορούσε να γίνει βουλευτής στους Σπαρτιάτες. Με ενοχλεί η χαλαρότητα των θεσμών. Η gay παρέλαση είναι κάτι φυσιολογικό; Και να έχουν εικόνες αγίων στα απόκρυφα σημεία τους; Θα τρελαθούμε;. Υπάρχει δυνατότητα του ανθρώπου να εκφράζεται, αλλά δεν μπορεί να εκφράζεται δημοσίως για κάτι που πιστεύει αυτός. Δεν με πειράζει κάποιος που κάνει κάτι στο σπίτι του, αρκεί να μην εμπλέκονται παιδιά. Εμένα με ενοχλεί να βλέπω δύο άνδρες να φιλιούνται στον δρόμο», είπε ερωτηθείς από τον Γιώργο Λιάγκα.

Προσέθεσε πως «Ούτε σύγχρονο Καιάδα ούτε θα πετάξουμε κάποιον εκεί. Γιατί όμως πρέπει να υπάρχει κάτι τέτοιο; Είναι μοντερνισμός, είναι νέα τάξη πραγμάτων;».

«Με πληροφόρησαν ότι έβγαλε ανακοίνωση ο Κυριάκος Βελόπουλος ότι ζητά από την ΝΙΚΗ και από εμάς να δεχθούμε να κάνουμε εξεταστικές επιτροπές και «τώρα λέει να δούμε ποιοι είναι οι πατριώτες;» κτλ. Χθες συναντηθήκαμε στον διάδρομο της Βουλής και έκανε ότι δεν με έβλεπε», είπε ο κ. Στίγκας

Καταλήγοντας στην συνέντευξη του, στο σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα «καλό καλοκαίρι και εντός δημοκρατικών πλαισίων, γιατί πολλοί φοβούνται διάφορα», ο επικεφαλής των Σπαρτιατών απάντησε «Όλοι αυτό περιμένουν, αλλά θα τους εκπλήξουμε ευχάριστα».

