Κόσμος

Λουκασένκο: Ο Πριγκόζιν βρίσκεται σε ρωσικό έδαφος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας υποστήριξε ότι ο «Πούτιν δεν θα εξοντώσει τον Πριγκόζιν». Τι είπε για τα στρατεύματα της Wagner.

-

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν δεν βρίσκεται πλέον στο έδαφος της Λευκορωσίας, αλλά στην Αγία Πετρούπολη, δήλωσε σε Λευκορώσους και ξένους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο, διευκρινίζοντας ότι ο αρχηγός της Wagner είναι ελεύθερος και προσθέτοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θα εξοντώσει τον Πριγκόζιν».

«Όσο για τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, είναι στην Αγία Πετρούπολη. Δεν βρίσκεται στο έδαφος της Λευκορωσίας...Πού είναι σήμερα το πρωί; Ίσως πήγε στη Μόσχα το πρωί...ή αλλού», είπε ο Λουκασένκο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων BELTA.

«Οι μαχητές της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner βρίσκονται στα στρατόπεδά τους...στα μόνιμα στρατόπεδά τους μετά την αποχώρησή τους από το μέτωπο για ξεκούραση» και όχι στην Λευκορωσία «προς το παρόν», δήλωσε ο Λουκασένκο προσθέτοντας ότι η πρότασή του για μετεγκατάσταση των μελών της ιδιωτικής μισθοφορικής εταιρείας στο έδαφος της Λευκορωσία ισχύει.

Ο Λευκορώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η παρουσία τους δεν συνιστά κίνδυνο για την Λευκορωσία και ότι δεν πιστεύει πως οι μαχητές της Wagner θα στρέψουν ποτέ τα όπλα εναντίον της χώρας του.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: πέθανε σε καρότσα αγροτικού πηγαίνοντας στο Κέντρο Υγείας

Φρίντα Κάλο: Η ζωγράφος από το Μεξικό που κατέκτησε τον κόσμο

ΑΑΔΕ - Βουλιαγμένη: “Λουκέτο” σε beach bar (εικόνες)