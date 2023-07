Πολιτική

Κόντρα Καμμένου - ΣΥΡΙΖΑ: “Μη με προκαλείτε γιατί θα αναρτήσω και τα βίντεο και τα μηνύματα”

Ως «σενάρια επιστημονικής φαντασίας» χαρακτήρισε ο ΣΥΡΙΖΑ τα όσα δήλωσε ο πρώην κυβερνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα Πάνος Καμμένος, που έδωσε συνέντευξη στον ΑΝΤ1 για τα όσα έγιναν το 2015.

Σε πόλεμο εξελίσσεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Πάνο Καμμένο και τον ΣΥΡΙΖΑ που ξέσπασε με αφορμή τα όσα υποστήριξε χθες στην συνέντευξή του στην "Αρένα' του ΑΝΤ1 ο άλλοτε κυβερνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα τόσο για τη Συμφωνία των Πρεσπών, όσο και για τη διαπραγμάτευση με την τρόικα.

«Ο Πάνος Καμμένος έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιεί τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα του 2015 και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Έχει επίσης το δικαίωμα να εμφανίζει τον εαυτό του ως αλάνθαστο πρωταγωνιστή και να κατηγορεί άλλους», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε υψηλούς τόνους. «Εκείνο που δεν έχει το δικαίωμα να κάνει είναι να κατασκευάζει σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Να παραμορφώνει τα γεγονότα του χτες για να εξυπηρετήσει τις όποιες επιδιώξεις του σήμερα. Να επικαλείται ως γεγονότα δικές του κατασκευές. Και τελικά να μη δείχνει στοιχειώδη σεβασμό απέναντι στην αλήθεια για την πιο δύσκολη ιστορική περίοδο της Ελλάδας τα χρόνια της μεταπολίτευσης», προσθέτει στην ανακοίνωση.

Μετά από αυτή την ανακοίνωση, ο κ.Καμμένος προχώρησε σε ανάρτηση στο twitter, την οποία συνοδεύει από φωτογραφία στις Βρυξέλλες, τον Ιούνιο του 2015, πριν από το κρίσιμο Eurogroup της 25ης Ιουνίου και γράφει: 25/6/2015 hotel the hotel Bruxelles επειδή το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταληφθεί από πρώην ΠΑΣΟΚ και με προκαλεί την επόμενη φορά θα αναρτήσω και τα βίντεο και τα μηνύματα η ας ρωτήσουν τον Πρέσβη Λευτέρη Καράγιαννη και τον Νίκο Παππά ..κρίμα ….

