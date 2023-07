Πολιτισμός

Γαλλία: Στην Ελλάδα μετά από 93 χρόνια μαρμάρινο θραύσμα από το Ερέχθειο

Υπέργηρη Γαλλίδα επιστρέφει οικειοθελώς μαρμάρινο θραύσμα από τον γλυπτό . διάκοσμό τουΣήμερα η επίσημη τελετή παράδοσης σε ελληνικά χέρια.

Σήμερα το απόγευμα (6/7) στη Λιόν της Γαλλίας θα παραδοθεί μαρμάρινο θραύσμα, που χρονολογείται στον 5ο αιώνα π.Χ. και σώζει ανάγλυφο λέσβιο κυμάτιο, με ανάγλυφα ωά και λογχόσχημα φύλλα. Το θραύσμα, σύμφωνα με τους ειδικούς, προέρχεται από τον αρχιτεκτονικό διάκοσμο, και συγκεκριμένα από την επικρανίτιδα, του Ερεχθείου, όπως ενημερώνει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ. «Ο επαναπατρισμός των παρανόμως εξαχθέντων από τη χώρα μας πολιτιστικών αγαθών αποτελεί πολιτική προτεραιότητα και σταθερή επιδίωξη του Υπουργείου Πολιτισμού και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Κάθε οικειοθελής επιστροφή αρχαιοτήτων, στη γενέθλια γη, μας προκαλεί ιδιαίτερη χαρά και μεγάλη ικανοποίηση», δήλωσε, με την ευκαιρία της παράδοσης του μαρμάρινου θραύσματος από τον αρχιτεκτονικό διάκοσμο του Ερεχθείου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Το αρχαίο αντικείμενο παραδόθηκε οικειοθελώς στη Νομαρχία του Ροδανού, στη Λιόν, από τον ιστορικό τέχνης Jean-Claude Mossiere, εκ μέρους της υπέργηρης Γαλλίδας υπηκόου Jacqueline Junelles. Η τελευταία κατείχε το θραύσμα από τη δεκαετία του 1970. Κατά δήλωσή της το θραύσμα απομακρύνθηκε από την Ακρόπολη τη δεκαετία του 1930 και προέρχεται από το Ερεχθείο. Η νομάρχης του Ροδανού Emmanuelle Darmon και ο περιφερειακός διευθυντής Πολιτιστικών Υποθέσεων της Περιοχής Ωβέρνης-Ροδανού-'Αλπεων Marc Drouot θα παραδώσουν, σήμερα το απόγευμα, το θραύσμα στον πρέσβη της Ελλάδας στο Παρίσι, Δημήτριο Ζεβελάκη.

Πρόκειται για τον δεύτερο επαναπατρισμό θραύσματος από τον αρχιτεκτονικό διάκοσμο του Ερεχθείου, καθώς το 2006 είχε επιστρέψει από τη Σουηδία ένα ακόμη θραύσμα από την επικρανίτιδα, κατόπιν, επίσης, οικειοθελούς παράδοσης.

Και ο συγκεκριμένος επαναπατρισμός -μετά από την παράνομη εξαγωγή, δεκαετίες πριν, από την Ελλάδα- εντάσσεται σε ένα μεγάλο αριθμό εκούσιων παραδόσεων πολιτιστικών αγαθών από πολίτες που βρέθηκαν να τα κατέχουν, συνήθως από εκλιπόντες συγγενείς ή φίλους. Το υπουργείο Πολιτισμού ενεργεί με κάθε τρόπο για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, επικροτώντας κάθε οικειοθελή επιστροφή αρχαιοτήτων, σημειώνει η ίδια ανακοίνωση.

