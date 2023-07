Πολιτισμός

Πέθανε ο Κώστας Καλφόπουλος

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του.

Εφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας και επί σειρά ετών συνεργάτης της «Καθημερινής», Κώστας Θ. Καλφόπουλος.

Ο Κώστας Θ. Καλφόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Ηταν απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών – Dorpfeld Gymnasium και σπούδασε Κοινωνιολογία (ΜΑ), Πολιτική και Ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου (Universitat Hamburg).

Από το 1996 απασχολούνταν ως δημοσιογράφος στον ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο Τύπο και ως επιμελητής (editor) στον χώρο των εκδόσεων.

Διετέλεσε τακτικός συνεργάτης της «Καθημερινής» (ημερήσια και κυριακάτικη έκδοση) και από το 2018 αρθρογραφούσε στο The Books’ Journal.

Είχε, επίσης, την ευθύνη της αρχισυνταξίας του περιοδικού Πολάρ.

Ως ξένος ανταποκριτής συνεργάστηκε με γερμανόφωνα ΜΜΕ (Neue Zurcher Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neues Deutschland κ.ά.). Ηταν μέλος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (ΕΑΞΤ / FPA).

