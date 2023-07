Κόσμος

Ιταλία: Εκδόθηκε στην Ουρουγουάη στρατιωτικός για έγκλημα πριν από 50 χρόνια

Ο Έρμες Μάριο Ταρίγο Τζορντάνο, κατηγορείται για τον βασανισμό μέχρι θανάτου, αγωνιστή της Αριστεράς, κατά τη διάρκεια της χούντας το 1973.

Οι αρχές της Ιταλίας προχώρησαν στην έκδοση φυγόδικου απόστρατου αξιωματικού των ενόπλων δυνάμεων της Ουρουγουάης, που καταζητείτο στη χώρα του προκειμένου να λογοδοτήσει για τον βασανισμό μέχρι θανάτου νεαρού Αργεντινού, αγωνιστή της αριστεράς, το 1973, τα χρόνια της στρατιωτικής χούντας, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη οι καραμπινιέροι.

Ο Έρμες Μάριο Ταρίγο Τζορντάνο, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί το 2019 διεθνές ένταλμα σύλληψης, παραδόθηκε προχθές Τετάρτη σε Ουρουγουανούς αστυνομικούς στο διεθνές αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της ιταλικής χωροφυλακής.

Αναγνωρίστηκε και συνελήφθη στην Καπάτσο Πέστουμ, στην περιφέρεια Σαλέρνο, κοντά στη Νάπολη υπό συνθήκες για τις οποίες δεν δόθηκαν διευκρινίσεις.

Ο πρώην στρατιωτικός, ο οποίος διέφευγε από το 2011, κατηγορείται από την ουρουγουανή δικαιοσύνη πως ευθύνεται για τον θάνατο του Άλτερ Χεράρδο Μοϊσές, μέλους του Επαναστατικού Κόμματος Εργατών (PRT) και του Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης (MLN), οργάνωσης της άκρας αριστεράς πιο γνωστής με την ονομασία Τουπαμάρος.

Τον Αύγουστο του 1973, δυο μήνες μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουρουγουάη, συνελήφθη από τον στρατό μαζί με άλλα δυο μέλη του MLN και μετήχθη στο γενικό αρχηγείο του 1ου τάγματος πεζικού Φλορίδα, όπου πέθανε κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων που υπέστη, σε ηλικία 27 ετών.

Σύμφωνα με ιστότοπο ουρουγουανής οργάνωσης που καταβάλλει συστηματική προσπάθεια να εντοπίσει πρώην μέλη των δυνάμεων ασφαλείας κατηγορούμενα για εγκλήματα, ο Έρμες Μάριο Ταρίγο Τζορντάνο ήταν λοχαγός την εποχή που εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα· ολοκλήρωσε τη σταδιοδρομία του με τον βαθμό του συνταγματάρχη. Είναι σήμερα 82 ετών.

Το 2011, το κοινοβούλιο της Ουρουγουάης ενέκρινε νόμο με τον οποίο έγιναν απαράγραπτα τα εγκλήματα τα οποία είχαν διαπραχθεί επί δικτατορίας (1973-1985).

