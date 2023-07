Κόσμος

Τουρκία: Συνάντηση Ερντογάν - Ζελένσκι για τα σιτηρά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιείται μία ημέρα προτού συμπληρωθεί η 500η ημέρα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και λίγα 24ωρα πριν την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

-

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα στην Κωνσταντινούπολη με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μία ημέρα προτού συμπληρωθεί η 500η ημέρα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και λίγα 24ωρα πριν την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

«Έχουμε ανάγκη ειλικρίνεια στις σχέσεις μας» με το ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες Πέμπτη ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους από την Πράγα στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Τσέχο πρόεδρο Πετρ Πάβελ. Όπως εκτίμησε ο ίδιος, έχει έρθει η ώρα «να φανεί το θάρρος και η ισχύς αυτής της Συμμαχίας».

Στη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου στην Τουρκία μετά τη ρωσική εισβολή Ζελάνσκι και Ερντογάν θα συνομιλήσουν κυρίως, σύμφωνα με την φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sabah, για τη συμφωνία εξαγωγής ουκρανικών σιτηρών, την οποία η Ρωσία δεν βλέπει «κανέναν λόγο» να παρατείνει πέρα από τη 17η Ιουλίου, οπότε και λήγει.

Η Μόσχα διαμαρτύρεται εδώ και μήνες για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι δικές της εξαγωγές σιτηρών και λιπασμάτων.

Η επίσκεψη Ζελένσκι στην Τουρκία πραγματοποιείται εξάλλου τέσσερις ημέρες πριν την ετήσια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα διεξαχθεί στις 11 και 12 Ιουλίου στο Βίλνιους, στη διάρκεια της οποίας οι χώρες μέλη της Συμμαχίας ελπίζουν να πείσουν την Άγκυρα να άρει το βέτο της για την εισδοχή της Σουηδίας.

Χθες Πέμπτη ο Ζελένσκι μετέβη στην Πράγα, έπειτα από επίσκεψη στη Βουλγαρία, στη διάρκεια της οποίας συζήτησε την προοπτική ένταξης της χώρας του στο ΝΑΤΟ και ζήτησε την επίσπευση της παράδοσης όπλων από τη Σόφια, μεγάλη παραγωγό στρατιωτικού εξοπλισμού, μεσούσης της ουκρανικής αντεπίθεσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι επιθυμεί η χώρα του να λάβει «ξεκάθαρο μήνυμα» ότι θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. «Η Ουκρανία δεν έχει λάβει πρόσκληση με καμία μορφή», τόνισε. «Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να επιδειχθεί η ισχύς και η ενότητα της Συμμαχίας», πρόσθεσε.

Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ εξακολουθούν να αναζητούν κοινή γραμμή για τις εγγυήσεις ασφαλείας που είναι διατεθειμένες να προσφέρουν στο Κίεβο καθώς και αναφορικά με την πρόσκληση στην Ουκρανία να ενταχθεί κάποια στιγμή στη Συμμαχία.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Πισπιρίγκου - Παιδίατρος: Κανείς δεν περίμενε ότι η Τζωρτζίνα θα οδηγηθεί στο θάνατο

“Η Μάγισσα”: Αποκλειστικό τρέιλερ της υπερπαραγωγής του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Λέσβος: Πως πέθανε γυναίκα περιμένοντας ασθενοφόρο σε παραλία