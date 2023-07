Life

“Η Μάγισσα”: Αποκλειστικό τρέιλερ της υπερπαραγωγής του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Δείτε πρώτη το τρέιλερ της σειράς εποχής του ΑΝΤ1 που προέβαλε η εκπομπή "Το Πρωινό".

«Η Μάγισσα», η πολυαναμενόμενη σειρά που φέρει την υπογραφή των Μελίνας Τσαμπάνη - Πέτρου Καλκόβαλη στο σενάριο και του Λευτέρη Χαρίτου στη σκηνοθεσία, έρχεται τον Σεπτέμβριο στον ΑΝΤ1.

Μάνη 1817…

Λασκαραίοι και Γερακάρηδες, δύο αντίπαλες πατριές είναι πια ενωμένες μέσω του γάμου των παιδιών τους.

Αλλά για πόσο θα κρατήσει αυτή η ευαίσθητη ισορροπία;

Δείτε πρώτη το τρέιλερ της υπερπαραγωγής του ΑΝΤ1 που προέβαλε η εκπομπή "Το Πρωινό":

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΡΑΚΑΡΗΔΕΣ;

Οι πειρατές του Πόρτο Κάγιο. Αδίστακτοι πολεμιστές, ο φόβος και τρόμος της Νότιας Προσηλιακής Μάνης, οργώνουν τις θάλασσες, ψάχνοντας το επόμενο θύμα τους.

Έμβλημά τους το γεράκι.

Διακαής πόθος τους η επικράτηση στην περιοχή και η είσοδός τους στις τάξεις των Καπεταναίων.

Η ΜΑΓΙΣΣΑ - ΛΑΣΚΑΡΑΙΟΙ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΑΣΚΑΡΑΙΟΙ;

Οι Καπεταναίοι του Πόρτο Κάγιο. Από τις πιο ισχυρές οικογένειες της Νότιας Προσηλιακής Μάνης, διαφεντεύουν την περιοχή με πυγμή κι αίσθημα δικαίου.

Έμβλημά τους η φλεγόμενη καρδιά.

Ύψιστο χρέος τους η προστασία της βαριάς κληρονομιάς που φέρει το όνομά τους.





