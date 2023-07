Life

“ΑΝΤ1 FLASHBACK”: Τι θα δούμε το Σαββατοκύριακο (εικόνες)

H εκπομπή που παρουσιάζουν η Μαρία Ηλιάκη και ο Νικόλας Ράπτης, μας ταξιδεύει στον τηλεοπτικό χρόνο και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.

Αυτό το Σάββατο 8 Ιουλίου και την Κυριακή 9 Ιουλίου, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00, το «ΑΝΤ1 FLASHBACK» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Νικόλα Ράπτη έρχεται στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV για να μας ταξιδέψει πίσω στον τηλεοπτικό χρόνο και να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Νικόλας Ράπτης με τον δικό τους μοναδικό τρόπο αναφωνούν… «ANT1 FLASHBACK» και μας καλούν στην παρέα τους, γιατί ήρθε η ώρα… να μάθουν οι νέοι και να θυμηθούν οι παλιοί τις μοναδικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης, που ζήσαμε μέσα από την ιστορία του ΑΝΤ1.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΟΙ ΑΤΑΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΝ ΕΠΟΧΗ!

Κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα, εξαπλώνονται από τη μια παρέα στην άλλη και έγιναν σε μια μέρα αυτό που σήμερα θα λέγαμε viral! Είτε γράφτηκαν για να ειπωθούν, είτε προέκυψαν εντελώς αυθόρμητα, οι ατάκες που ακούσαμε για πρώτη φορά από τα προγράμματα του ΑΝΤ1, μπήκαν στο καθημερινό μας λεξιλόγιο και συνεχίζουν να αποτελούν μέρος της «pop» κουλτούρας και όχι άδικα. Αστείες, έξυπνες, ανατρεπτικές, ακόμη και πικάντικες, αυτές είναι οι ατάκες που έγραψαν τηλεοπτική ιστορία!

Το Σάββατο 8 Ιουλίου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, η Λίτσα Πατέρα, o Βαγγέλης Περρής, ο Αντρέας Μικρούτσικος, ο Δημήτρης Αποστόλου και ο Χάρης Ρώμας.

Δείτε ένα απόσπασμα από όσα θυμάται ο Χάρης Ρώμας για τη χαρακτηριστική ατάκα «Ε, ΠΟΤΕ!» από την αγαπημένη σειρά «ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΝ»: https://youtu.be/Akdo_dT6SJ0

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ... ΡΑΝΤΕΒΟΥ!

O ANT1 είναι ο τηλεοπτικός σταθμός που δεν άλλαξε μόνο τα πρωινά, τα βράδια και τα απογεύματά μας. Άλλαξε την καθημερινότητά μας! Πώς; Με τις καθημερινές σειρές… από τις οποίες δεν χάναμε ούτε επεισόδιο!

Την Κυριακή 9 Ιουλίου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, ο Τέρενς Κουίκ, η Ντέπυ Γκολεμά, η Ελένη Βαΐτσου, η Άννα Αδριανού και ο Θάνος Καληώρας.

Δείτε ένα απόσπασμα από όσα λέει ο Θάνος Καληώρας για τον ρόλο του, αλλά και τα παρασκήνια των γυρισμάτων της σειράς «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΖΩΗ»: https://youtu.be/tF9ADASDpcs

«ΑΝΤ1 FLASHBACK»: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00 στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV έρχεται για να μας ταξιδέψει και να γεμίσει τα Σαββατοκύριακά μας με ευχάριστες στιγμές και ξεχωριστές αναμνήσεις. Είστε έτοιμοι για ένα μοναδικό ταξίδι στον τηλεοπτικό… χρόνο;

Δείτε το trailer:

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αλέξης Σκουλίδης

Επιμέλεια Εκπομπής: Νανά Ηλιοπούλου

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Παπαγεωργίου