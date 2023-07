Κόσμος

Ιταλία: γιος του προέδρου της Γερουσίας κατηγορείται για βιασμό

Τι έζησε η νεαρή κοπέλα, σύμφωνα με το δημποσίευμα του ιταλικού τύπου.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Corriere della Sera, o Λεονάρντο Λα Ρούσα, γιός του προέδρου της ιταλικής γερουσίας, Ινιάτσιο Λα Ρούσα, κατηγορείται από μια κοπέλα είκοσι δυο ετών για βιασμό.

Ο ιταλικός τύπος αναφέρει ότι σύμφωνα με την κοπέλα, στις 18 Μαίου συνάντησε τον Λεονάρντο Λα Ρούσα, δεκαεννέα ετών, σε κλαμπ του Μιλάνου. Γνωρίζονταν από το σχολείο και ήπιαν μαζί ένα ποτό. Η εικοσιδιάχρονη κατήγγειλε ότι, «το μόνο που θυμάται, στην συνέχεια, είναι ότι ξύπνησε στο σπίτι του νέου, την επόμενη ημέρα, γυμνή και σε κατάσταση σύγχυσης». «Ο Λεονάρντο μου είπε ότι πήγαμε σπίτι του με το αυτοκίνητό του και ότι είχε σεξουαλική επαφή μαζί μου, υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών», πρόσθεσε.

«Είμαι βέβαιη ότι ήταν το σπίτι του προέδρου της γερουσίας διότι, κάποια στιγμή, μπήκε στο δωμάτιο ο ίδιος ο Ινιάτσιο Λα Ρούσα, είδε ότι ήμουν γυμνή και έφυγε» τόνισε η κοπέλα, σύμφωνα με την οποία «ο Λεονάρντο της είπε ότι κατά την διάρκεια της νύχτας η ίδια-χωρίς να έχει συναίσθηση του τι συνέβαινε- είχε σεξουαλική επαφή και με έναν φίλο του ο οποίος, το πρωί, βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο του σπιτιού».

Στην συνέχεια, μίλησε με την μητέρα της και, όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Ansa, αποφάσισε να μεταβεί, για ιατρική εξέταση, στο νοσοκομείο Μαντζιαγκάλι του Μιλάνου. Φέρεται, επίσης, να υπέβαλε μήνυση αρκετές ημέρες μετά από το συμβάν και την όλη υπόθεση, τώρα, ερευνά η εισαγγελία της ιταλικής συμπρωτεύουσας.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ιταλικής γερουσίας τόνισε πως «θεωρεί ότι ο γιός του δεν ευθύνεται για κάποια αξιόποινη πράξη» και ότι «το μόνο για το οποίο τον επέπληξε έντονα, είναι το ότι έφερε σπίτι μια κοπέλα με την οποία δεν έχει σταθερό δεσμό». Παράλληλα, ο πρόεδρος της ιταλικής γερουσίας και στέλεχος του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας πρόσθεσε ότι «προκύπτουν πολλά ερωτήματα από τα όσα διηγήθηκε η κοπέλα, η οποία, όπως παραδέχθηκε, είχε κάνει χρήση κοκαϊνης πριν πάει στο κλαμπ». Ο συνήγορος υπεράσπισης του νεαρού υπογράμμισε, τέλος, ότι «το να περάσουν μαζί την βραδιά, ήταν κοινή επιλογή».

