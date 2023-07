Life

“Οι Προδότες”: Ο νικητής του μεγάλου τελικού

Φινάλε για τους "Προδότες" με υψηλή τηλεθέαση. Ποιος πήρε τα 79.100 ευρώ. Όσα έγιναν στον τελικό.

Τους αγαπήσαμε και εκείνοι δεν μας… πρόδωσαν μέχρι το τελευταίο τους λεπτό! «Οι Προδότες» ήταν συναρπαστικοί, γεμάτοι ανατροπές, μυστικά και εξαπατήσεις! Χθες, στον Μεγάλο Τελικό, γίναμε μάρτυρες μίας απίστευτης μάχης μεταξύ των παικτών, μιας συγκλονιστικής αναμέτρησης αθώων και ενόχων. Οι Πιστοί το πάλεψαν μέχρι τέλους να μείνουν ζωντανοί και να βρουν τους Προδότες. Ξετρύπωσαν τον Κωνσταντίνο, αλλά όχι και τον Γιώργο Τ. Έκαναν λάθος, διώχνοντας την Γωγώ και ο Γιώργος Τ. με τη σειρά του συνέχισε ανενόχλητος τη νικηφόρα του πορεία διώχνοντας την Εύα και αποπροσανατολίζοντας τους πάντες. Στο τέλος, η στιγμή της μεγάλης αποκάλυψης ήρθε και το Έπαθλο πέρασε στα χέρια Προδότη! Ο Γιώργος Τ., λοιπόν, έπαιξε εξαιρετικά, και με τους 2 του ρόλους, κινήθηκε κάτω από το ραντάρ, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των συμπαικτών του! Ξεκίνησε ως Πιστός, στη συνέχεια στρατολογήθηκε ως Προδότης, έφτασε στον Μεγάλο Τελικό και κατάφερε να κερδίσει 79.100 ευρώ. Και κάπως έτσι, «Οι Προδότες», που τόσο αγαπήσαμε, μας αποχαιρέτησαν για φέτος με 1.011.216 τηλεθεατές να παρακολουθούν το τελευταίο τους επεισόδιο! Είστε έτοιμοι για την επόμενη σεζόν; Οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 2ο κύκλο του πρώτου παιχνιδιού στρατηγικής και μυστηρίου, στην ελληνική τηλεόραση, έχουν ήδη ξεκινήσει!

ΟΣΑ ΖΗΣΑΜΕ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΛΙΚΟ

Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη Στρογγυλή Τράπεζα, όλα τα ενδεχόμενα έμειναν ανοιχτά μέχρι την αποκάλυψη της ψήφου της Εύας. Χρησιμοποιώντας τη δύναμη της διπλής ψήφου από το Στιλέτο, η Εύα πήρε τη σωστή απόφαση και κατάφερε να εξοστρακίσει από την Έπαυλη τον Προδότη Κωνσταντίνο. Μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς, οι Πιστοί συνειδητοποίησαν ότι παραμένουν διεκδικητές του Επάθλου. Την ίδια στιγμή, όμως, η Γωγώ ήρθε αντιμέτωπη με την υπέρτατη προδοσία: Τη συνειδητοποίηση ότι ο άνθρωπος με τον οποίο είχε έρθει τόσο κοντά, ο Κωνσταντίνος, ήταν Προδότης.

Ο Γιώργος δεν φαίνεται να έχει πτοηθεί από την αποχώρηση του συν-προδότη Κωνσταντίνου. Έχει και αυτός χαρούμενη διάθεση, καθώς θεωρεί ότι έχει μείνει κρυμμένος στο παρασκήνιο με μεγάλη επιτυχία. Κανείς δεν φαίνεται να τον υποψιάζεται μέχρι στιγμής. Επιπλέον, αν νικήσει εκείνος, δε θα χρειαστεί να μοιραστεί το Έπαθλο με κανέναν. Η Γωγώ προσπαθεί να συνέλθει μετά την αποκάλυψη της Στρογγυλής Τράπεζας. Προσπαθεί να πείσει τους συμπαίκτες της ότι παραπλανήθηκε από τον Κωνσταντίνο, πως η ίδια δεν είναι Προδότης και πως, αν την ψηφίσουν, θα χάσουν οι Πιστοί.

Το ρολόι της Έπαυλης χτυπάει μεσάνυχτα και ενημερώνει για τελευταία φορά τους παίκτες ότι πλησιάζει η ώρα της δολοφονίας. Οι παίκτες αποσύρονται στα δωμάτιά τους και ο Γιώργος επιστρέφει στο Κονκλάβιο για να αποφασίσει ποιο θα είναι το τελευταίο θύμα των Προδοτών. Μετά από πολλή σκέψη, αποφασίζει να δολοφονήσει την Εύα.

Το τελευταίο πρωινό στην Έπαυλη βρίσκει τους Πιστούς αρκετά μπερδεμένους. Οι υποψίες φαίνεται να βαραίνουν τη Γωγώ, ως τον προφανή συνεργό του Κωνσταντίνου, κι εκείνη κάνει ό,τι μπορεί για να πείσει τους Πιστούς [ως είναι μια από αυτούς.

Φτάνει η ώρα της τελευταίας Αποστολής, η οποία ξεκινάει με μια εντυπωσιακή βόλτα με ελικόπτερο. Οι 4 ενθουσιασμένοι φιναλίστ βουτάνε σε λίμνες, τρέχουν σε παραλίες, μπαίνουν σε φουσκωτά, σκάβουν σε αμμόλοφους, ξεκλειδώνουν λουκέτα, φτιάχνουν παζλ και προσπαθούν να βάλουν σε σειρά τους παίκτες που πέρασαν από τους Προδότες. Καταφέρνουν να συγκεντρώσουν 9.000 ευρώ και το Έπαθλο του Τελικού φτάνει αισίως τα 79.100 ευρώ.

Καθώς παίρνουν το δρόμο της επιστροφής, οι Πιστοί αρχίζουν να ξεδιπλώνουν και πάλι τις θεωρίες τους για το ποιος μπορεί να είναι ο τελευταίος Προδότης. Ο Γιώργος προσπαθεί να κατευθύνει τις υποψίες προς τη Γωγώ. Η Αναστασία Τ. είναι σχεδόν σίγουρη για την ενοχή της. Η μόνη που έχει αμφιβολίες είναι η Αναστασία Π., η οποία έχει στην κατοχή της το Στιλέτο και άρα μπορεί να δώσει διπλή ψήφο στην Στρογγυλή Τράπεζα και να αλλάξει το αποτέλεσμα.

Η Στρογγυλή Τράπεζα γίνεται πεδίο μάχης ανάμεσα στην Γωγώ και την Αναστασία Τ. Η μία θεωρεί ότι η άλλη είναι ο τελευταίος Προδότης. Δυστυχώς για τους Πιστούς, η Γωγώ δεν καταφέρνει να πείσει για την αθωότητά της και συγκεντρώνει τις ψήφους όλων των συμπαικτών της. Αποχωρεί εμφανώς απογοητευμένη, χωρίς όμως να αποκαλυφθεί η ταυτότητά της στους υπόλοιπους.

Έρχεται η ώρα που ο Γιώργος Τ., η Αναστασία Τ. και η Αναστασία Π. θα συναντήσουν τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη στον κήπο της Έπαυλης και θα μάθουν ποιος ή ποιοι είναι οι νικητές του παιχνιδιού.

Έκπληκτες οι δυο Αναστασίες έμαθαν ότι ο Γιώργος Τ. είναι Προδότης και αποχώρησαν σοκαρισμένες από την Έπαυλη των Προδοτών. Ο Προδότης Γιώργος Τ. αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής των «Προδοτών» και κέρδισε το έπαθλο των 79.100 ευρώ!

OI ΠΡΟΔΟΤΕΣ: ΤΟ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 2o ΚΥΚΛΟ !

Μπορείς να αναγνωρίζεις το ψέμα; Μπορείς να ξεγελάσεις τον διπλανό σου; Είσαι ικανός να επικρατήσεις στο παιχνίδι της εξαπάτησης; Τότε… δήλωσε συμμετοχή και ετοιμάσου να μπεις στο συναρπαστικό κόσμο των «Προδοτών» για να διεκδικήσεις μέχρι και 100.000 ευρώ!

Δηλώσεις συμμετοχής για τον 2ο κύκλο των «ΠΡΟΔΟΤΩΝ» εδώ: https://www.antenna.gr/oiprodotes

