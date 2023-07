Αθλητικά

Wimbledon: Διπλή αποστολή για τον Τσιτσιπά

Διπλή πρόκληση για τον κορυφαίο Έλληνα τενίστρα μετά την επική πρόκρισή του στον τρίτο γύρο του τουρνουά.

Διπλή αποστολή έχει σήμερα (8/7) ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Γουίμπλεντον.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον Σέρβο Λάζλο Τζέρε (όχι πριν τις 15:00), στη φάση των «32» του Γκραν Σλαμ, ερχόμενος από την χθεσινή (7/7) τεράστια ανατροπή απέναντι στον Άντι Μάρεϊ, η οποία του χάρισε την πανηγυρική πρόκριση στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.

Στη συνέχεια θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον αδερφό του, Πέτρο, για να συνεχιστεί ο αγώνας του διπλού, απέναντι στους Γάλλους Φιλς/Βαν Ας, που διεκόπη εχθές (7/7), λόγω ελλιπούς φωτισμού.

Το ελληνικό δίδυμο είχε πάρει το πρώτο σετ με 7-6 (3), αλλά στο δεύτερο έχασε το σερβίς του στο πρώτο γκέιμ και έβαλε τους Γάλλους και πάλι στο... παιχνίδι, βλέποντας τους να ισοφαρίζουν τελικά σε 1-1, πριν ο αγώνας οδηγηθεί σε διακοπή, μετά από 97 λεπτά.

