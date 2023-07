Οικονομία

Βουλή - Παπαθανάσης: Θέλουμε σύντομα να πετύχουμε την επενδυτική βαθμίδα

Να ξεπεράσουμε κάθε προηγούμενο θετικό βήμα που καταφέραμε στην προηγούμενη τετραετία, να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, να μη συμβιβαστούμε με αντιλήψεις που μας κρατάνε πίσω, να πάμε πιο γρήγορα εκεί που αξίζουμε πραγματικά, είπε ο κ. Παπαθανάσης.

Στο όραμα μιας Ελλάδας που αναπτύσσεται δυναμικά σε κάθε περιφέρεια, και που μοιράζεται με όλους, πιο ισόρροπα, ολοένα πιο δίκαια, τους καρπούς της ανάπτυξης, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, στην ομιλία του επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης.

"Είναι το όραμα μιας ισχυρής κοινωνίας, συμπεριληπτικής, που δεν επιτρέπει να μείνει κανένας και καμία αόρατος στο ραντάρ της κοινωνικής συνοχής, και δίνει ίσες ευκαιρίες σε κάθε πολίτη. Αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση της νέας αρχής. Να ξεπεράσουμε κάθε προηγούμενο θετικό βήμα που καταφέραμε στην προηγούμενη τετραετία, να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, να μη συμβιβαστούμε με αντιλήψεις που μας κρατάνε πίσω, να πάμε πιο γρήγορα εκεί που αξίζουμε πραγματικά," είπε ο κ. Παπαθανάσης.

Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός, "στη νέα τετραετία δεν υπάρχει περίοδος χάριτος. Πάνω από 72 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων θα εισρεύσουν στη χώρα και θα μοχλεύσουν πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε ιδιωτικούς πόρους. Τα κεφάλαια αυτά θα μετασχηματίσουν οικονομικά την πατρίδα μας μέσα από συνδυασμό επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για όλους. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εισροή πόρων που έχει δει ποτέ η Ελλάδα και δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε ούτε 1 ευρώ από αυτά τα χρήματα. Δεν περισσεύει χρόνος για καθυστερήσεις.

Ξέρουμε τη δουλειά, έχουμε τους στρατηγικούς μας στόχους και στο χαρτοφυλάκιο ευθύνης μου, άμεσα δουλεύουμε για να τους πετύχουμε," τόνισε ο κ. Παπαθανάσης, ο οποίος αναφέρθηκε στους εξής στόχους: Κάθε ευρώ του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 που χρηματοδοτείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, να αξιοποιηθεί σωστά, να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών, το κράτος, την κοινωνία και την οικονομία.

Η απορρόφηση του νέου Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027.

Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στις περιοχές απολιγνιτοποίησης, που για πρώτη φορά η πολιτεία στρέφει την προσοχή της με προγράμματα στήριξης.

Η επιτάχυνση της συμβασιοποίησης και εκτέλεση έργων ΣΔΙΤ που την τελευταία τετραετία υπερτριπλασιάστηκαν σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια, από την έναρξη του θεσμού του 2009.

Η υλοποίηση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που έως το 2027 αναμένεται να στηρίξει την πραγματική οικονομία με εισροή 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το εθνικό σκέλος του, ενώ επιπρόσθετα πρόκειται να υλοποιηθεί και ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό έργο της κωδικοποίησης της διάσπαρτης πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας, που διέπει τις δημόσιες επενδύσεις καθώς και της νομοθέτησης ενός νέου θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

Η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης με την κάλυψη των κενών της αγοράς μέσω της ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι "εργαζόμαστε εντατικά, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και ανοίγουμε πιο πολύ την πόρτα της Ελλάδας στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. Θέλουμε σύντομα να πετύχουμε την επενδυτική βαθμίδα που θα απελευθερώσει ισχυρές επενδυτικές δυνάμεις στη χώρα μας.

Θέλουμε να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα και με χειροπιαστά αποτελέσματα ώστε κάθε ένας να έχει δουλειά αλλά ταυτόχρονα, να έχει κι ένα κράτος που δεν αφήνει κανένα εκτός της ορατότητάς του και της προστασίας του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η νέα κυβέρνηση ξέρουν πολύ καλά ότι οι Έλληνες δεν μπορεί να περιμένουν. Το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών καλείται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα σελίδα, που ήδη ανοίξαμε, και αυτό κάνουμε".

Τέλος και απαντώντας σε παρεμβάσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ Μ. Κατρίνη και της Ελληνικής Λύσης Κ. Χήτα, είπε ότι τα ΣΔΙΤ προχωρούν κανονικά, και ότι έχουμε ρεκόρ συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Ως προς το Ταμείο Ανάκαμψης, είπε ότι είναι «φέικ νιους» το ότι το Ταμείο Ανάκαμψης στηρίζει μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Όπως είπε, "θα αποδείξουμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ισομερώς περίπου, στηρίζει και τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μόνο οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν 0,35% επιτόκιο ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερο επιτόκιο. Εκείνο που θέλουμε να κάνουμε είναι, σαφώς, να διευρύνουμε την περίμετρο των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό", είπε ο κ. Παπαθανάσης.

