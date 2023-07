Πολιτική

Βουλή - Ανδρουλάκης: Δεν δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης - Διαφωνούμε με το επιτελικό κράτος

«Διαφωνούμε ευθέως με το επιτελικό κράτος γιατί είναι βαθιά παλαιοκομματικό. Δεν δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και θα είμαστε η αξιόπιστη αντιπολίτευση που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός », τόνισε στη δευτερολογία του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Για κακοποίηση λέξεων όσον αφορά τον πολυδιάστατο εκσυγχρονισμό στον οποίο αναφέρθηκε ο Κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αυτοπροβάλλεται ως φορέας εκσυγχρονισμού, όταν η χώρα έχει την 4η υψηλότερη φορολογία ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ και η αγοραστική δύναμη είναι η τρίτη χαμηλότερη.

«Κύριε Μητσοτάκη μείνατε σιωπηλοί και επικαλεστήκατε καταχρηστικά το απόρρητο για να συγκαλύψετε το σκάνδαλο αλλά κάνατε προεκλογική εκστρατεία με τα δελτία της ΕΥΠ» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ισχυροποίηση του κοινωνικού κράτους τονίζοντας ότι για το ΠΑΣΟΚ συνδέεται με ισχυρή ανάπτυξη και μείωση των ανισότήτων. «Ένα κοινωνικό κράτος που δεν αφήνει μετέωρη τη μεσαία τάξη, ένα ψηφιακό κράτος που χειραφετεί τον πολίτη και πολιτικές που δεν εγκαταλείπουν τη νέα γενιά, με υποχρέωση την πράσινη μετάβαση και όχι ένα κερδοσκοπικό παιγχνίδι για λίγους» , είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Η κυβέρνηση υπόσχεται ανάπτυξη, μισθούς και ευημερία, το ερώτημα είναι σε ποιος απευθύνεται όταν επικαλείται μείωση της ανεργίας με ευκαιριακές και κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας, πρόσθεσε. Δεν θα δεχτούμε ως κανονικότητα οι νέοι μας να εχουν λιγοστές ευκαιρίες και χαμηλούς μισθούς. Είναιι ώρα για ελεύθερεςς συλλογικές διαπραγματεύεις και ισχυρές κλαδικές συμβάσεις, ενώ σύντομα θα κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ πρόταση για αναβάθμιση του ΣΕΠΕ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στη «στεγαστική κρίση» λέγοντας ότι όταν «ο πρωθυπουργός πανηγύριζε όταν λιγότεροι από 5.000 δικαιούχοι βρήκαν σπίτι λόγω αυξημένων τιμών. Μήπως θεωρείται ότι επαρκούν 2.5000 κοινωνικές κατοικίες, πρόσθεσε κι επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στην πρόταση για δεξαμενή 150.000 κοινωνικών κατοικιών.

Σχετικά με τις τιμές στα τρόφιμα αναφέρθηκε σε πληθωρισμό που καλπάζει επί 20 μήνες και χαρακτήρισε «απορίας άξιον γιατί η κυβέρνηση αρνείται να κάνει ελέγχους στην αγορά κι έχει επιβάλει μόλις 5 πρόστιμα.»

Επανέλαβε στη συνέχεια την πρόταση για νέο ΕΚΑΣ και σχετικά με τα φάρμακα σε παλαιούς δικαιούχους είπε ότι υπάρχουν άνθρωποι σε απελπιστική κατάσταση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για «νάρκη ιδιωτικού χρέους στην οικονομία» και τόνισε ότι έχουμε χρέος να δώσουμε δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας σε όσους αγωνίστηκαν έντιμα αλλά είναι σε δεινή θέση για οφειλές ένατι των funds». Εκατοντάδες επιχειρήσεις παραμένουν αποκλεισμένες από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, πρόσθεσε.

Προτεραιότητα για εμάς είναι η ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου και οι δημόσιες επαγγελματικές σχολές, είπε και κατηγόρησε και τον ΣΥΡΙΖΑ για υποκρισία « που ξέχασε ότι επί των ημερών χιλιάδες ελληνόπουλα σπόυδαζαν σε ιδιωτικά κολέγια».

πηγή: ertnews.gr

