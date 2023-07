Πολιτική

Βουλή: η κυβέρνηση έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης

Μετά την τριήμερη συνεδριάση της Βουλής, η κυβέρνηση έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης.

Τη «δεδηλωμένη» εμπιστοσύνη της απόλυτης πλειοψηφίας των βουλευτών εξασφάλισε το βράδυ του Σαββάτου, η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Στην προβλεπόμενη από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής ονομαστική ψηφοφορία επί των Προγραμματικών Δηλώσεων της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς αυτή, και επί 300 ψηφισάντων, έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης, δηλαδή ψήφισαν «ΝΑΙ», οι 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Αρνήθηκαν να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, δηλαδή ψήφισαν «ΟΧΙ», οι 142 βουλευτές της αντιπολίτευσης (Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Προοδευτική Συμμαχία, ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Σπαρτιάτες, Ελληνική Λύση-Κυριάκος Βελόπουλος, Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα "Νίκη", και, Πλεύση Ελευθερίας-Ζωή Κωνσταντοπούλου). "Παρών" δεν ψήφισε κανείς.

Στη συζήτηση συμμετείχαν το σύνολο των υπουργών και αναπληρωτών υπουργών, οι επικεφαλής των κοινοβουλευτικών ομάδων, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων καθώς και περί τους 92 βουλευτές, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής κατά την σύνοψη που έκανε πριν την έναρξη της ονομαστικής ψηφοφορίας.

Σε σύντομο απολογισμό του τριημέρου της ανάγνωσης των Προγραμματικών Δηλώσεων της κυβέρνησης, προχώρησε ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, ο οποίος ενημέρωσε ότι στις 36 ώρες συνεδριάσεως, που αποτελεί ρεκόρ χρόνου σε Προγραμματικές Δηλώσεις, μίλησαν συνολικά 135 ομιλητές. Συγκεκριμένα μίλησαν 92 βουλευτές, οκτώ κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, 26 υπουργοί και οι οκτώ Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων.

Στην προηγούμενη συζήτηση του 2019 επί των Προγραμματικών Δηλώσεων είχαν μιλήσει 108 βουλευτές, αλλά επί τριάντα μία ώρες, ενώ στις Προγραμματικές Δηλώσεις του 2015 -και στις δύο φορές που είχαμε προγραμματικές- είχαν μιλήσει αντιστοίχως 74 και 99 βουλευτές. Ο κ. Τασούλας ενημέρωσε επίσης ότι η μέση διάρκεια των 19 συζητήσεων επί Προγραμματικών Δηλώσεων που διεξήχθησαν μεταπολιτευτικά και εκτυλίχθηκαν εντός του τριημέρου ήταν 20 ώρες.

