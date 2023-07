Κόσμος

Κρεμλίνο κατά Τουρκίας: Παραβίασε συμφωνίες κι άφησε ελεύθερους μαχητές του Αζοφστάλ

Ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, είπε ότι σύμφωνα με τους όρους ανταλλαγής αιχμαλώτων οι μαχητές θα παρέμεναν στην Τουρκία μέχρι το τέλος του πολέμου.

Το Κρεμλίνο καταδίκασε τον επαναπατρισμό από την Τουρκία Ουκρανών διοικητών που βάσει πρωτύτερης συμφωνίας θα παρέμεναν στην Τουρκία μέχρι το τέλος του πολέμου. Η ουκρανική προεδρία επιβεβαίωσε ότι πέτυχε την επιστροφή αυτών των μισητών στη Ρωσία μελών του Τάγματος Αζόφ, μετά από «διαπραγματεύσεις με την τουρκική πλευρά». Τους διοικητές αυτούς τους υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσι, κατά την αποχώρησή του από την Τουρκία, όπου πραγματοποιούσε επίσκεψη.

«Η επιστροφή των διοικητών του Αζόφ από την Τουρκία στην Ουκρανία δεν είναι παρά μια άμεση παραβίαση των όρων υφιστάμενων συμφωνιών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σύμφωνα με τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων και τα ρωσικά μμε, με τον ίδιο να τονίζει ότι η Ρωσία δεν είχε λάβει ενημέρωση για τον επαναπατρισμό τους.

Σύμφωνα με τον Ρώσο αξιωματούχο, τόσο η Ουκρανία όσο και η Τουρκία παραβίασαν τους όρους της συμφωνίας που προέβλεπε ότι αυτοί οι άνδρες θα παρέμεναν στην Τουρκία μέχρι το τέλος του πολέμου. Ο Πεσκόφ συνέδεσε αυτή την επιστροφή των διοικητών με την «αποτυχία της ουκρανικής αντεπίθεσης» και με την επιθυμία της Άγκυρας να επιδείξει «αλληλεγγύη» πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους στις 11 και 12 Ιουλίου.

«Οι προετοιμασίες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε εξέλιξη και, φυσικά, ασκείται μεγάλη πίεση εις βάρος της Τουρκίας», είπε. Μέρος του Τάγματος Αζόφ του ουκρανικού στρατού, που σχηματίστηκε με βάση το ομώνυμο υπερεθνικιστικό τάγμα, καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις μετά την πτώση της Μαριούπολης τον Μάιο του 2022.

Οι μαχητές του Αζόφ, που τιμούνται ως ήρωες στην Ουκρανία για την επίμονη αντίστασή τους στο χαλυβουργείο Αζοφστάλ κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Μαριούπολης, είναι μισητοί στη Ρωσία για τους δεσμούς τους με ουκρανικούς υπερεθνικιστικούς κύκλους.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου την ανταλλαγή 215 στρατιωτών με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των αρχηγών άμυνας στο χαλυβουργείο Αζοφστάλ. Πέντε στρατιωτικοί διοικητές, «υπερήρωες», σύμφωνα με τον Ζελένσκι, είχαν μεταφερθεί στην Τουρκία. Βάσει της συμφωνίας θα παρέμεναν εκεί «υπό συνθήκες απόλυτης ασφάλειας και άνεσης» μέχρι «το τέλος του πολέμου», σύμφωνα που υπεγράφη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

