Βραζιλία – κατάρρευση πολυκατοικίας: Μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων

Τα άψυχα σώματα μιας γυναίκας και των δυο παιδιών της, ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Τα άψυχα σώματα τριών ανθρώπων που αγνοούνταν βρέθηκαν χθες Σάββατο στα συντρίμμια πολυκατοικίας που κατέρρευσε όχι μακριά από τη Χεσίφι, στη βορειοανατολική Βραζιλία, αυξάνοντας τον απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής στους 14 νεκρούς, σύμφωνα με τις αρχές.

Η πυροσβεστική τερμάτισε τις έρευνες αφού εντόπισε γυναίκα και δυο παιδιά που αγνοούνταν αφότου το κτίριο μετατράπηκε σε σωρό από συντρίμμια, τα ξημερώματα της Παρασκευής. Η πολυκατοικία είχε δοθεί εντολή να εγκαταλειφθεί το 2010, διότι υπήρχε κίνδυνος να καταρρεύσει, όμως έκτοτε οι ένοικοί της έκαναν κατάληψη στο κτίριο.

Η καταστροφή είχε εξάλλου αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλοι 11 άνθρωποι, ηλικιών μεταξύ 5 και 45 ετών, ανέφερε η Πολιτική Προστασία της βραζιλιάνικης πολιτείας Περναμπούκο σε προηγούμενο απολογισμό της.

Τον Απρίλιο, άλλο κτίριο που επίσης είχε δοθεί εντολή από τις αρχές να εγκαταλειφθεί, στην Ολίντα, πάντα στην πολιτεία Περναμπούκο, κατέρρευσε με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι.

Όταν σημειώνονται σφοδρές βροχοπτώσεις, που εγείρουν κίνδυνο κατολισθήσεων, η απειλή μεγεθύνεται για τους κατοίκους αυθαιρέτων.

Το 2020, κατάρρευση σπιτιών που είχαν ανεγερθεί χωρίς άδεια σε φαβέλα (φτωχογειτονιά) στο Ρίο (νοτιοανατολικά), έπειτα από πολυήμερες έντονες βροχοπτώσεις, στοίχισε τη ζωή σε 24 ανθρώπους.

Τον Φεβρουάριο, 65 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας κατολίσθησης που προκάλεσαν βροχοπτώσεις-ρεκόρ στην Σαν Σεμπαστσιάου, παραθαλάσσιο θέρετρο 200 χιλιόμετρα από τη Σαν Πάουλου (νοτιοανατολικά). Σε 24 ώρες, έπεσε διπλάσια βροχή από τον μηνιαίο μέσο όρο στην περιοχή.

Περίπου 9,5 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο να χτυπηθούν από κατολισθήσεις ή πλημμύρες από το σύνολο των 215 εκατομμυρίων κατοίκων της Βραζιλίας, κατά τους επίσημους αριθμούς.

