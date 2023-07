Αθλητικά

MLS: Ο Φούντας σκόραρε κόντρα στην ομάδα του Μέσι

Ο Έλληνας επιθετικός είχε συμμετοχή και στο δεύτερο γκολ της ομάδας του κόντρα στην Ίντερ Μαϊάμι και κέρδισε τον τίτλο του MVP της αναμέτρησης.

To έκτο του γκολ στο MLS πανηγύρισε ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος είχε συμμετοχή και στο δεύτερο τέρμα της DC United στο ισόπαλο 2-2, απέναντι στην Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Έλληνας επιθετικός ισοφάρισε στο 65΄ σε 1-1, ενώ στο 77΄ συμμετείχε στο τέρμα του Ρομπέρτα, με το οποίο γράφτηκε το τελικό σκορ, κερδίζοντας τον τίτλο του MVP της αναμέτρησης.

Από την Ίντερ Μαϊάμι, ο 29χρονος Μεξικανός μεσοεπιθετικός, Ροδόλφο Πιζάρο, για τον οποίο ενδιαφέρεται η ΑΕΚ, έγινε αλλαγή στο 64ο λεπτό του αγώνα.

