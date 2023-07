Κοινωνία

Έβρος: σε κρισιμη κατάσταση ο άνδρας που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Μη αναστρέψιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση του άνδρα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, μετά από καβγά στο Τελωνείο των Κήπων.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ένας 57χρονος από τη Γεμιστή Φερών, που τον παρέσυρε αυτοκίνητο στην περιοχή του Τελωνείου Κήπων, με την κατάστασή του να κρίνεται από τους γιατρούς μη αναστρέψιμη.

Το τροχαίο έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής και σύμφωνα με πληροφορίες, ο 57χρονος βρισκόταν σε ουρά αυτοκινήτων 30 μέτρων στο τελωνείο και ζήτησε να του παραχωρήσουν σειρά για να περάσει, προκειμένου να στρίψει αριστερά στην παρακαμπτήριο για το χωριό του.

Ο άτυχος άνδρας βρίσκεται σε πλήρη μηχανική υποστήριξη και δεν δείχνει κανένα σημάδι βελτίωσης. Οι γιατροί έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους , δεν φαίνεται όμως να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του, την οποία χαρακτηρίζουν εξαιρετικά σοβαρή.

Ο 57χρονος, προσπαθούσε να φτάσει στο χωριό Γεμιστή του Έβρου από πού κατάγεται. Διαπληκτίστηκε με τον 33χρονο Τούρκο, όταν ζήτησε προτεραιότητα για να μπει στον παράδρομο που οδηγούσε στον οικισμό. Ο δράστης, φέρεται να τον χτύπησε μάλιστα και με κάποιο αντικείμενο στο κεφάλι, πριν τον παρασύρει με το αυτοκίνητό του.

Ο 33χρονος Τούρκος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, αναμένεται την Τρίτη στις 10:00, να απολογηθεί σε ανακριτή.

