Wimbledon - Αδέρφια Τσιτσιπά: Αποκλεισμός από το διπλό

Ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς ηττήθηκαν από τους Γάλλους Φιλς και Βαν Ας και αποκλείστηκαν από τον πρώτο γύρο του Wimbledon

Πρόωρο αποκλεισμό από το Wimbledon γνώρισαν ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς. Τα δύο αδέρφια αποκλείστηκαν από τους Γάλλος Φιλς και Φαν Ας μετά από ήττα με 6-7(3), 6-4, 6-2 στον πρώτο γύρο.

Το παιχνίδι ήταν… μαραθώνιο, αφού ξεκίνησε την Παρασκευή (7/7). Οι Έλληνες τενίστες πήραν το πρώτο σετ στο tie break και οι Γάλλοι απάντησαν με 6-4.

Knock out the Tsitsipas brothers, celebrate like the Bryan brothers!



A good morning for Luca Van Assche and Arthur Fils ??????#Wimbledon pic.twitter.com/tsqRZJhXnR — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023

Το παιχνίδι διεκόπη λόγω προχωρημένης ώρας και δεν συνεχίστηκε την επόμενη μέρα λόγω του παιχνιδιού του Στέφανου Τσιτσιπά στο μονό.

Οι τέσσερις παίκτες επέστρεψαν στα κορτ το μεσημέρι της Κυριακής, με τους Γάλλος να ολοκληρώνουν την ανατροπή με 6-2.

Η αγωνιστική δράση για τον Στέφανο Τσιτσιπά θα συνεχιστεί αύριο (Δευτέρα 10/7) το μεσημέρι με το παιχνίδι απέναντι στον Κρίστοφερ Γιούμπανκς.



