Ιταλία: Τέλος στην απαγόρευση διέλευσης των αεροσκαφών της Λιβύης από τον εναέριο χώρο της

Η απαγόρευση σταμάτησε έπειτα από 10 χρόνια.

ΗΙταλία ήρε την δεκαετή απαγόρευση που είχε επιβάλλει στα αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας της Λιβύης να κάνουν χρήση του εναέριου της χώρου, με τις πτήσεις να επαναλαμβάνονται από τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της Λιβύης.

Υπάρχουν αυτή τη στιγμή λίγες αεροπορικές εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις προς και από την Λιβύη, η οποία για μια και πλέον δεκαετία, υπέφερε από το χάος και τον πόλεμο από τότε που ανετράπη ο Μουαμάρ Καντάφι το 2011.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι ενημέρωσε σήμερα τον Λίβυο ομόλογό της Αμπντουλχαμίντ αλ Ντμπεϊβάχ ότι η Ιταλία αίρει τη δεκαετή απαγόρευση πτήσεων αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας της Λιβύης στον ιταλικό εναέριο χώρο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Λιβύης.

Η απόφαση ανακοινώθηκε μετά από συνάντηση μεταξύ Λίβυων και Ιταλών αξιωματούχων και μετά από συζητήσεις που είχαν τεχνικές ομάδες και από τις δύο πλευρές για τα αποτελέσματα μιας επιτόπιας επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο και είχε σχέση «με τον έλεγχο των διαδικασιών ασφαλείας στα αεροδρόμια της Λιβύης».

Οι πτήσεις από τη Λιβύη προς το εξωτερικό περιορίζονται εδώ και καιρό σε προορισμούς όπως η Τυνησία, η Ιορδανία, η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Σουδάν, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει απαγορεύσει στην πολιτική αεροπορία της Λιβύης την είσοδο αεροσκαφών της στον εναέριο της χώρο.

Οι λιβυκές και ιταλικές αρχές συμφώνησαν ότι οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται από έναν αερομεταφορέα από κάθε χώρα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

