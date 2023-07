Κόσμος

Κίνα: Φονική επίθεση σε νηπιαγωγείο

Νέα επίθεση με μαχαίρι στη νηπιαγωγείο της Κίνας. Νεκροί και τραυματίες, παρά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Επίθεση με μαχαίρι σε νηπιαγωγείο είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι και να τραυματιστεί άλλος ένας στη Λιανγκτζιάνγκ, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας (νότια), δήλωσε εκπρόσωπος του δήμου.

Τα θύματα της επίθεσης ήταν «εκπαιδευτικός, δυο γονείς και τρεις μαθητές», ενώ ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης «συνελήφθη» από τις υπηρεσίες επιβολής της τάξης, δήλωσε η εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το επώνυμο του δράστη είναι Γου.

Η εκπρόσωπος του δήμου της Λιανγκτζιάνγκ δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει τις ηλικίες των θυμάτων.

Η επίθεση διαπράχθηκε περί τις 07:40 [σ.σ. τοπική ώρα· 02:40 ώρα Ελλάδας], σύμφωνα με το China News Network.

Η οπλοκατοχή απαγορεύεται στην Κίνα, ωστόσο οι επιθέσεις με μαχαίρια έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια στον ασιατικό γίγαντα.

Σποραδικές επιθέσεις σε σχολεία εξώθησαν τις αρχές να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας στις εκπαιδευτικές δομές.

