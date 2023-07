Κοινωνία

Φυλακές Αυλώνα - Συμπλοκή: ταυτοποιήθηκαν τέσσερις κρατούμενοι για τα άγρια επεισόδια

Τι συνέβη και ξεκίνησαν τα άγρια επεισόδια. Κατά τη διάρκεια της "σύρραξης" τραυματίστηκαν οκτώ άτομα.

Τέσσερις κρατούμενοι των φυλακών Αυλώνα ταυτοποιήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες από Αστυνομία, ως πρωταίτιοι των άγριων επεισοδίων που έγιναν χτες το βράδυ στο προαύλιο του Σωφρονιστικού Καταστήματος Ανηλίκων, κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκαν 8 άτομα.

Την προανάκριση διενεργείται από την Ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής, που ερευνά τα αίτια της συμπλοκής, ενώ παράλληλα είναι σε εξέλιξη και εσωτερική έρευνα στο Κατάστημα, με εντολή της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα επεισόδια ξεκίνησαν στο προαύλιο του Σωφρονιστικού Καταστήματος λίγο πριν οι κρατούμενοι μπουν στα κελιά τους και ενεπλάκησαν Αλβανοί, Ρομά και Έλληνες από την μία πλευρά και Βορειοαφρικανοί και αραβικής καταγωγής κρατούμενοι από την άλλη.

Έγινε πραγματική σύρραξη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο Αιγύπτιοι, τρεις Σύροι, ένας Αλγερινός, ένας Πακιστανός και ένας Έλληνας.

Και οι οκτώ διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στον Ευαγγελισμό, απ' όπου αποχώρησαν οι επτά, μετά τις πρώτες βοήθειες και ένας παραμένει ακόμα για νοσηλεία.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, οι νεαροί κρατούμενοι έβαλαν φωτιά και σε ένα στρώμα, προσπαθώντας να γενικεύσουν την κατάσταση, αλλά τελικά τα επεισόδια κατεστάλησαν από τους σωφρονιστικούς, ενώ στο σημείο έφτασαν και αστυνομικές δυνάμεις και οι κρατούμενοι μπήκαν στα κελιά τους.

Από τα έως τώρα στοιχεία, φαίνεται ότι το επεισόδιο άρχισαν δύο Έλληνες υπήκοοι αλβανικής καταγωγής και δύο ακόμα Έλληνες, εκ των οποίων ο ένας Ρομά, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία η οποία σχηματίζεται από την Ασφάλεια, προκειμένου να αποσταλεί στον εισαγγελέα.

