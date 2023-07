Κοινωνία

Τελωνείο Κήπων: πέθανε ο 57χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ μετά από καυγά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 57χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μετά από καυγά στο τελωνείο των Κήπων, έχασε τη μάχη για τη ζωή.

-

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 57χρονος, που παρασύρθηκε από Τούρκο οδηγό, μετά τον διαπληκτισμό τους στο Τελωνείο των Κήπων του Έβρου.

Ο άτυχος άνδρας, ζήτησε από οδηγούς στην σειρά του Τελωνείου να του επιτρέψουν να περάσει για να στρίψει αριστερά στην παρακαμπτήριο για το χωριό του

Ακολούθησε διαπληκτισμός του 57χρονου με τους οδηγούς, που είχε σαν αποτέλεσμα να περάσει αυτοκίνητο πάνω από το σώμα του για να προχωρήσει, αδιαφορώντας και προκαλώντας του βαριά τραύματα ιδιαίτερα στο κεφάλι.

Η Αστυνομία σύμφωνα με μαρτυρίες, συνέλαβε 33χρονο Τούρκο μετανάστη, κάτοικο Γαλλίας, ο οποίος επέστρεφε με άδεια στην πατρίδα του για τις καλοκαιρινές διακοπές. Ο 33χρονος Τούρκος μετανάστης αρνείται κάθε κατηγορία. Το κατηγορητήριο μετά την εξέλιξη αυτή έχει αλλάξει και πλέον διώκεται για ανθρωποκτονία.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Αστυνομικοί έσωσαν μωρό που το είχαν αφήσει σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Ναυάγιο Ζακύνθου: “Μακάρι να μην ξανανοίξει ποτέ”

Κίνα: Φονική επίθεση σε νηπιαγωγείο