Κοινωνία

Καύσωνας “Κλέων”: Τα μέτρα προστασίας εργαζόμενων - Σε ποιους συστήνεται τηλεργασία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι περιλαβάνουν τα μέτρα για να αντιμετωπιστεί τυχόν θερμική καταπόνηση των εργαζομένων. Οι 14 οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας για να προστατευθούμε

-

Μέτρα που αφορούν τη μείωση της απασχόλησης ή την παύση εργασιών σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους θερμικά χώρους περιλαμβάνονται στα μέτρα του υπουργείου Εργασίας για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων, τα οποία προέκυψαν μετά την συνάντηση για τον επερχόμενο καύσωνα των επόμενων ημερών. Ο καύσωνας αυτός έχει την ονομασία CLEON και εντάσσεται στα Επικίνδυνα Καιρικά Φαινόμενα με διάρκεια τουλάχιστον έξι ημερών με θερμότερες ημέρες την Παρασκευή (14-7-2023) και το Σάββατο (15-7-2023)».

Στο πλαίσιο της τήρησης των κανόνων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, απευθύνει αυστηρή σύσταση στους εργοδότες να προβούν τόσο στη λήψη των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όσο και σε μείωση απασχόλησης ή/και παύση εργασιών κατά τις ώρες θερμοκρασιακής αιχμής (12.00 – 17.00), όπου αυτό κριθεί, κατά περίπτωση, απαραίτητο, για την αποφυγή των φαινομένων θερμικής καταπόνησης υπό συνθήκες καύσωνα.

Ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη και την από 26 Μαΐου 2023 (αριθ. πρωτ. 52903) σχετικής εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προβλέπονται:

Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ

Οργάνωση του χρόνου εργασίας με προγραμματισμό διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

Προγραμματισμός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση των εργαζομένων, κατά το δυνατόν, σε ώρες εκτός θερμοκρασιακών αιχμών.

Μείωση της απασχόλησης ή παύση εργασιών σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους θερμικά χώρους όπως είναι τα μηχανοστάσια, χυτήρια, υαλουργεία, κεραμοποιεία, ναυπηγικές εργασίες κ.λπ. μεταξύ των ωρών 12.00-17.00.

Διαμόρφωση κυλικείων, ή άλλων κατάλληλων χώρων για το χρόνο διαλείμματος. Οι χώροι αυτοί, ανάλογα με τις αντικειμενικές ανάγκες και δυνατότητες, να εξοπλίζονται με σύστημα κλιματισμού. Οι χώροι αυτοί θα επιλεγούν μετά από συνεργασία του εργοδότη και του Τεχνικού Ασφάλειας, Ιατρού Εργασίας και μελών ΕΥΑΕ και όπου δεν υπάρχουν των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Παροχή πόσιμου δροσερού νερού σε θερμοκρασία 10 -15 °C.

B. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τα μέτρα που μπορεί να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί τυχόν θερμική καταπόνηση των εργαζομένων περιλαμβάνουν:

Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής όπου δεν προβλέπεται χρήση κράνους προστασίας, καθώς και προστατευτικών μέσων δέρματος.

Διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους για διαλείμματα.

Διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε οι πλέον επιβαρυμένες (π.χ. εργασίες ασφαλτόστρωσης) να γίνονται τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.

Μείωση της απασχόλησης ή/και παύση εργασιών κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρών 12.00-17.00

Χορήγηση πόσιμου δροσερού νερού (10-15 °C).

Για εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και ειδικά στις περιπτώσεις έκθεσής τους σε επιβαρυντικές συνθήκες, συστήνεται, όπου αυτό είναι εφικτό από τη φύση της εργασίας, η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασία μέσω τηλεργασίας (Πίνακας 1).

Η Επιθεώρηση Εργασίας εντατικοποιεί τους στοχευμένους ελέγχους σε εργασιακούς χώρους, σύμφωνα και με την επισυναπτόμενη υπ’ αριθμ. 267075 /30.05.2023 εγκύκλιο, με έμφαση σε

υπαίθριες εργασίες (π.χ. οικοδομές, οδικά και άλλα τεχνικά έργα),

εργασίες σε στεγασμένους χώρους, όπου λόγω της φύσης των παραγωγικών διαδικασιών μπορεί να υπάρχει επί πλέον θερμική καταπόνηση από υψηλές τιμές θερμοκρασίας-υγρασίας και ακτινοβολούμενη θερμότητα (π.χ. σε χυτήρια, μεταλλουργίες, βιομηχανίες πλαστικών, κ.α.), καθώς και χειρωνακτικές εργασίες (π.χ. μεταφορά βαρέων αντικειμένων, οικοδομικών υλικών).

Τέλος συστήνεται η συχνή παραπομπή των εργοδοτών στην ιστοσελίδα την https://www.hnms.gr/emy/el/forecast/deikths_wbgt της ΕΜΥ όπου υπάρχει 48ωρη πρόβλεψη του σχετικού βιοκλιματικού δείκτη πρόβλεψης (WBGT) της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τον προγραμματισμό των εργασιών ή/και των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτροπή της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

Παρομοίως, εκτίμηση του δείκτη WBGT (ΘΥΒΜΑΣ) για εξωτερικούς χώρους σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις για τις επόμενες 48 ώρες, παρέχεται επίσης από την εφαρμογή «ΘΥΒΜΑΣ – Δείκτης Θερμικής Καταπόνησης» για έξυπνα κινητά, λαμβάνοντας μετεωρολογικά δεδομένα από τον πλησιέστερο στο χρήστη μετεωρολογικό σταθμό: https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.wbgt

Σε περίπτωση καταγγελιών το κοινό μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο καταγγελιών 1555 ή στις κατά τόπους αρμόδιες Επιθεωρήσεις ασφάλειας και υγείας στην Εργασία.

ΣΥΡΙΖΑ: Ολιγωρία Γεωργιάδη για την προστασία των εργαζομένων από τον καύσωνα

Για ολιγωρία κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ τον υπουργό Εργασίας, Άδωνι Γεωργιάδη, αναφορικά με την λήψη μέτρων για την προστασία των εργαζομένων κατά τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες.

«Έστω και τώρα, πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα που εισηγούνται οι ειδικοί και προτείνουν τα συνδικάτα» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ: «Πριν λίγες ημέρες, ένας ακόμη εργαζόμενος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, καρδιοπαθής, με συστάσεις να εργάζεται σε ελαφρές εργασίας, αφέθηκε να δουλεύει υπερωριακά, μεσημεριανές ώρες, κάτω από τον ήλιο.

Το τραγικό αυτό γεγονός δεν απασχόλησε καν τον -λαλίστατο κατά τα άλλα- υπουργό Εργασίας κ. Γεωργιάδη, ο οποίος μόλις σήμερα εδέησε να συγκαλέσει σύσκεψη για τα μέτρα προστασίας από τον καύσωνα, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν εδώ και πολλές ημέρες. Η ολιγωρία είναι χαρακτηριστική.

Έστω και τώρα, πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα που εισηγούνται οι ειδικοί και προτείνουν τα συνδικάτα.

Αν, όμως, οι σχετικές συστάσεις δεν συνοδεύονται από εντατικούς ελέγχους και αυστηρά πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την εργασιακή νομοθεσία, τότε θα είναι κενό γράμμα και οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να μένουν απροστάτευτοι».

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα: Ο Τεντόγλου “πέταξε” για τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι

Χανιά: Αστυνομικοί έσωσαν μωρό που το είχαν αφήσει σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Ιταλία: Φωτιά σε λεωφορείο που βρισκόταν μέσα σε σήραγγα (εικόνες)