Ρόδος: πέθανε ζευγάρι με διαφορά λίγων ωρών

Μαζί στην ζωή, μαζί και στον θάνατο... Η συγκινητική ιστορία του ζευγαριού από την Ρόδο, που έφυγε από τη ζωή με λίγες ώρες διαφορά.

Η συγκινητική ιστορία ενός ζευγαριού από την Ρόδο, που μετά από 75 χρόνια, του χώρισε μόνο για λίγες ώρες ο θάνατος.

Πιο συγκεκριμένα, ο 98χρονος άνδρας και η σύζυγός του, 97 ετών, έφυγαν από τη ζωή πλήρης ημερών με διαφορά ελάχιστων μόλις ωρών. Και οι δύο συνάνθρωποί μας, ήταν ιδιαίτερα αγαπητοί στην κοινωνία της Σορωνής.

Πρώτη έφυγε από τη ζωή ήρεμα και ήσυχα, η 97χρονη Δέσποινα. Αμέσως μόλις διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ο σύζυγός της μέσα σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, αισθάνθηκε δυσφορία και λίγη ώρα αργότερα υπέστη την πρώτη καρδιακή ανακοπή. Στο σημείο βρέθηκε πολύ γρήγορα ο καρδιολόγος (πρώην διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου μας κος Νικήτας Μόσχος) με τον οποίο έχουν συγγένεια, καταφέρνοντας να τον επαναφέρει στη ζωή. Ελάχιστα λεπτά μετά υπέστη και δεύτερη ανακοπή, όπου και πάλι τον επανέφερε, αλλά δυστυχώς, το μοιραίο επήλθε λίγο αργότερα.

Το ζευγάρι έζησε μαζί για περισσότερα από 75 χρόνια και ήταν από τους μακροβιότερους κατοίκους της Σορωνής. Ήταν άνθρωποι άξιοι, ικανοί, φιλήσυχοι και κυρίως άνθρωποι σεβάσμιοι σε όλο τον κόσμο. Κι ο θάνατός τους, συγκλόνισε και συγκίνησε όπως ήταν αναμενόμενο ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Πηγή: rodiaki.gr

