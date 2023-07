Κοινωνία

Καύσωνας “Cleon”: Έκτακτα μέτρα για τις επόμενες ημέρες

Τα μέτρα που αποφασίστηκαν και οι συστάσεις προς τους πολίτες ενόψει του καύσωνα.

Σειρά μέτρων προστασίας από τον καύσωνα αποφασίστηκαν σε διυπουργική σύσκεψη που διενεργήθηκε στο υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής.

Πέραν των οδηγιών που έχουν δοθεί από ΙΣΑ και Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, αποφασίστηκε να «κοπούν» τα ρεπό και να αυξηθούν οι βάρδιες στους διασώστες των ΕΚΑΒ, ενώ όλα τα νοσοκομεία θα είναι σε επιφυλακή. Γίνεται, παράλληλα, έκκληση προς τους πολίτες να μην καλούν άσκοπα το ΕΚΑΒ.

Όπως είχε αποφασιστεί από χθες, προτείνεται η τηλεργασία, όπου είναι εφικτό, ενώ σήμερα γίνεται εκ νέου σύσταση αποφυγής χειρονακτικών εργασιών το διάστημα 12:00-16:00. Αυστηροί θα είναι οι έλεγχοι, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Αφέθηκε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, ενώ όπως πάντα, στους Δήμους θα λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες για τους ευάλωτους πολίτες.

Μέτρα αποφασίστηκαν και τους τους Αρχαιολογικούς χώρους, με το ενδεχόμενο προσωρινού κλεισίματος να μένει ανοιχτό, με πρόβλεψη για χρήση εισιτηρίων που έχουν εκδοθεί άλλη μέρα.

Στην Ακρόπολη δημιουργείται κλειστός κλιματιζόμενος χώρος, ενώ οι Αρχές εφιστούν την προσοχή για χώρους όπως οι Δελφοί, οι Μυκήνες, η Φαιστός και η Θάσος, όπου έχει γύρω γύρω καύσιμη ύλη

Τέλος, λόγω των παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών, σε συνδυασμό με χαμηλό ποσοστό υγρασίας ανεβάζουν το επίπεδο κινδύνου και υπό το φόβο αύξησης της έντασης των ανέμων, αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Σε περιοχές όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι ψηλός, οι κατά τόπους περιφερειάρχες θα αποφασίσουν για απαγόρευση εισόδου σε άλση και δάση.

