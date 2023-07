Οικονομία

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Καλύτερες τιμές ζήτησε η κυβέρνηση - Τι υποσχέθηκαν οι ακτοπλόοι

Εποικοδομητική συνάντηση κυβερνητικών στελεχών με ακτοπλόους. Τι συζήτησαν.

Εποικοδομητική ήταν σύμφωνα με πληροφορίες η συζήτηση που είχαν κυβερνητικά στελέχη με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, Σπύρο Πασχάλη. Στο πλαίσιο αυτής παρουσιάστηκαν δεδομένα και αριθμοί.

Τα κυβερνητικά στελέχη, σεβόμενα την επιχειρηματική αυτονομία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς, ζήτησαν οι ακτοπλόοι να εξαντλήσουν τις δυνατότητες που έχουν για καλύτερες τιμές στα βασικά δρομολόγια «κορμού» λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες της μέσης ελληνικής οικογένειας.

Επίσης, από κυβερνητικής πλευράς ετέθη το ζήτημα ότι παρά τη σημαντική υποχώρηση στις τιμές των καυσίμων, η υποχώρηση αυτή δεν έχει αποτυπωθεί αντιστοίχως στις τιμές των εισιτηρίων.

Πληροφορίες αναφέρουν, επίσης, ότι επί της αρχής οι εκπρόσωποι των ακτοπλόων ανταποκρίθηκαν και υποσχέθηκαν να επανέλθουν μέσα στην εβδομάδα με συγκεκριμένες προτάσεις για πιο ανταγωνιστικά πακέτα εκπτώσεων προς συγκεκριμένες ομάδες επιβατών και συγκεκριμένα δρομολόγια υψηλής ζήτησης.





