Μητσοτάκης για συνάντηση με Ερντογάν: Οι 3 άξονες για συνεργασία με την Τουρκία

Δεν λύθηκαν τα σημαντικά προβλήματα, αλλά υπάρχει διάθεση προσέγγισης και από τους δύο πλευρές μέσα από μια θετική σκοπιά, ανέφερε ο πρωθυπουργός. Πώς "είδε" η τουρκική πλευρά τη συνάντηση.

-

«Επιβεβαιώσαμε την κοινή μας διάθεση για μία νέα επανεκκίνηση των διμερών μας σχέσεων, για μία συγκρατημένα νέα αρχή», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη συνάντηση, που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας κατά τη συνέντευξη τύπου, που παρεχώρησε σε Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους.

Μάλιστα, επικαλέστηκε προς αυτήν την κατεύθυνση τη δρομολογούμενη πραγματοποίηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος - Τουρκίας το προσεχές Φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη, διευκρίνισε, πάντως, ότι ενώ υπάρχει διάθεση προσέγγισης, «τα μεταξύ μας ζητήματα δεν έχουν λυθεί ως διά μαγείας».

Ερωτηθείς για πιθανή επανέναρξη των διερευνητικών επαφών και των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι το καλό κλίμα και η διάθεση για εμβάθυνση της συνεργασίας παίρνει σάρκα και οστά σε τρία επίπεδα: στον πολιτικό διάλογο σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, ήτοι τις διερευνητικές επαφές, που καλούνται να ασχοληθούν με τα «βαριά» ζητήματα, δηλαδή την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, στο δίαυλο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης χτίζοντας στο θετικό momentum των τελευταίων μηνών και στον άξονα της θετικής ατζέντας, όπως είναι η συνεργασία σε Οικονομία, Ενέργεια και Πολιτική Προστασία.

Επίσης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις ευρωτουρκικές σχέσεις, λέγοντας πως ανέκαθεν η Αθήνα επιθυμούσε τη σύσφιξη των σχέσεων Βρυξελλών - 'Αγκυρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε, δε, πως κατά τη διάρκειας μιας ώρας συνάντηση του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έθεσε και το ζήτημα των καταγγελλόμενων παρεμβάσεων του τουρκικού προξενείου στα εσωτερικά δρώμενα της χώρας απαντώντας ότι «δεν μπορεί να πει περισσότερα για όσα λέγονται πίσω από κλειστές πόρτες».

Ερωτηθείς για το εν εξελίξει εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας μας από τις ΗΠΑ, αλλά και τη διαφαινόμενη προμήθεια των μαχητικών F - 16 από την Τουρκία ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στο άριστο επίπεδο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, «είναι σημαντικότερες από ποτέ», είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας πως στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν και να επαναβεβαιώσει τις πολύ στενές διμερείς σχέσεις.

Τόνισε, δε πως κατά τη σημερινή του παρέμβαση στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ είχε την ευκαιρία να υπογραμμίσει εκ νέου τη στρατηγική σημασία του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και προεξόφλησε πως σύντομα θα υπάρχουν θετικές ειδήσεις για την περαιτέρω ενίσχυση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της ούτως ή άλλως στενής Νατοικής συνεργασίας.

Απαντώντας για το διαφαινόμενη συμφωνία ΗΠΑ - Τουρκίας για τον εκσυγχρονισμό και την προμήθεια αμερικανικών μαχητικών F - 16, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτό αφορά την Ελλάδα μόνο έμμεσα, τόνισε ότι μένει να φανεί πως αυτό θα αποτυπωθεί ως αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης προς το Κογκρέσο και υπογράμμισε ότι «έχει γινεί κατανοητό πάντως ότι οι εξοπλισμοί στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε βάρος άλλου κράτους - μέλους», ενώ επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε εξάλλου ότι «Ελλάδα και Κύπρος κάθονται στο ίδιο τραπέζι» του Ευρωπαικού Συμβουλίου τονίζοντας ότι τυχόν βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας - ΕΕ περνά μέσα από την Αθήνα και τη Λευκωσία. Ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι είναι προς το στρατηγικό όφελος μας «η Τουρκία να παίξει με τους δικούς μας κανόνες, ήτοι του Διεθνούς Δικαίου και των πολυμερών σχημάτων». Ερωτηθείς για το κατά πόσον ετέθη στο ραντεβού του με τον Τούρκο πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως οι ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές στη Μεσόγειο αποτελούν υβριδική απειλή για το ΝΑΤΟ και υπογράμμισε ότι η Τουρκία γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι τα θέματα, που δε συζητά και δεν θεωρεί ότι αποτελούν κομμάτι του Ελληνοτουρκικού διαλόγου η Αθήνα. «Και εγώ και ο κ. Ερντογάν ξεκινούμε μία νέα θητεία, δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω την ειλικρίνεια των προθέσεων του, ναι είναι μία στροφή της Τουρκίας, πιθανώς και προσαρμογή στην πραγματικότητα και από τη στιγμή που δεν έχω δείγματα γραφής περί του αντιθέτου μπορώ να βλέπω το ποτήρι μισογέματο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφορικά με τις συναντήσεις, που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμάνουελ Μακρόν, τον Γερμανό Καγκελάριο, Όλαφ Σολτς και τον Αλβανό πρωθυπουργό, Έντι Ράμα, ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι: «με τον κ. Μακρόν επαναβεβαιώσαμε το εξαιρετικό πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες σε πολλά επίπεδα και στον αμυντικό τομέα» και γνωστοποίησε πως σύντομα θα βρεθεί στη Γαλλία για να διαπιστώσει την πρόοδο στη ναυπήγηση των φρεγατών Belharra η καθέλκυση της πρώτης εκ των τριών θα γίνει, όπως είπε, το Φθινόπωρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε το θετικό κλίμα Αθήνας - Βερολίνου και στο τετ α τετ που είχε με τον Γερμανό Καγκελάριο, Όλαφ Σολτς. Εξέπεμψε, πάντως, αυστηρό μήνυμα προς τα Τίρανα καθώς επιβεβαίωσε ότι κατά τη συνάντηση του με τον Αλβανό ομόλογο του, επανέλαβε πως το θέμα της συνεχιζόμενης κράτησης του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας Φρέντη Μπελέρη άπτεται του Κράτους Δικαίου επαναλαμβάνοντας ότι τα σχετικά ζητήματα βρίσκονται στη προμετωπίδα της ΕΕ. «Είναι θέμα Κράτους Δικαίου όταν εκλεγμένος δήμαρχος φυλακίζεται χωρίς βάσιμες κατηγορίες και κρατείται χωρίς να μπορεί να ορκιστεί, αυτά δεν μπορεί να συμβαίνουν σε μια χώρα που θέλει να προσεγγίσει την ΕΕ» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και διεμήνυσε: «το μήνυμα μου είναι σαφές, σέβομαι την αλβανική δικαιοσύνη αλλά το συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει σύντομα να λυθεί».

Τουρκία και Ελλάδα συμφώνησαν στην ενεργοποίηση πολλαπλών διαύλων επικοινωνίας, αναφέρει η Άγκυρα για τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου

Τουρκία και Ελλάδα συμφώνησαν σήμερα να ενεργοποιήσουν πολλαπλούς διαύλους επικοινωνίας μεταξύ τους, ανακοίνωσε η τουρκική Διεύθυνση Επικοινωνιών, αναφορικά με τη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Βίλνιους της Λιθουανίας, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα», ανέφερε η Τουρκική Διεύθυνση Επικοινωνιών σε ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε στο twitter και μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν και ο κ. Μητσοτάκης συμφώνησαν ότι είναι προς όφελος και των δύο χωρών το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε στις διμερείς σχέσεις τους τελευταίους μήνες να έχει συνέχεια και συνέπεια».

Οι πλευρές συμφώνησαν για την αξιοποίηση αυτής της θετικής δυναμικής και την ενεργοποίηση διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών κατά την προσεχή περίοδο, πρόσθεσε.

Ερντογάν και Μητσοτάκης συμφώνησαν η επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη.

«Επιπλέον, ανέθεσαν στους δύο υπουργούς Εξωτερικών να καθοδηγήσουν τη διαδικασία και να ενημερώνουν για την πρόοδο που σημειώνεται», υπογραμμίζεται επίσης στην ανακοίνωση.

