Οικονομία

Φρέον: Παράνομη διακίνηση δεκάδων τόνων επικίνδυνου υγρού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συλλήψεις και πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Που και πως λειτουργούσε η “μηχανή” που “πλημμύριζε” περιοχές της χώρας με τους παράνομους υδροφθοράνθρακες.

-

Μεγάλες ποσότητες παράνομων υδροφθορανθράκων (φρέον) που διακινούνταν μέσω εταιρειών στην ελληνική αγορά, ενώ αυτές αποτελούσαν προϊόν απομίμησης και δεν είχαν λάβει την απαιτούμενη άδεια, εντόπισαν στη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο και κατέσχεσαν ελεγκτές της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Αττικής της ΕΛΑΣ, την Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής (ΕΛΥΤ) και την Κινητή Ομάδα Ελέγχου (ΚΟΕ) Ηγουμενίτσας του Υπουργείου Οικονομικών και με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Απάτης (OLAF) σε έρευνες που πραγματοποίησαν, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Η Κυβέρνησή μας στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους. Δεν πρόκειται να ανεχθούμε κανένα φαινόμενο παραβατικότητας. Η προστασία των καταναλωτών, του περιβάλλοντος και η ορθή λειτουργία της αγοράς στο πλαίσιο της νομιμότητας, αποτελεί κεντρική μας δέσμευση που θα υλοποιηθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, με κάθε τρόπο».

Συγκεκριμένα επιβλήθηκαν τα παρακάτω πρόστιμα:

Σε αποθήκες στην περιοχή της Πελοποννήσου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 8.247 κιλά απομιμητικών υδροφθορανθράκων. Στις επιχειρήσεις πού διακινούσαν τις ανωτέρω ποσότητες επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 106.500 ευρώ . Ο ιδιοκτήτης των εταιριών συνελήφθη από την ΕΛΑΣ και θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.

εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν απομιμητικών υδροφθορανθράκων. Στις επιχειρήσεις πού διακινούσαν τις ανωτέρω ποσότητες επιβάλλεται ύψους . Ο των εταιριών από την ΕΛΑΣ και θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία. Σε αποθήκες στην περιοχή της Θεσσαλίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.270 κιλά παράνομων υδροφθορανθράκων, τα οποία δεν είχαν την απαραίτητη άδεια, όπως επίσης και 1.046 κιλά προϊόν απομίμησης. Στην επιχείρηση επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα προϊόντα απομιμητικών υδροφθορανθράκων (φρέον) είναι απαγορευμένα καθώς αποτελούν επικίνδυνα για το περιβάλλον προϊόντα σύμφωνα με τον 517/14 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τής Ευρώπης.

Τα κατασχεθέντα 15.609 κιλά θα μεταφερθούν με ειδικά οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων σε ειδική μονάδα ανακύκλωσης στην Ολλανδία.

Πρόστιμα σε πρατήρια καυσίμων για αθέμιτη κερδοφορία

Εν των μεταξύ, πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000 ευρώ επιβάλλονται σε 3 πρατήρια υγρών καυσίμων σε Λάρισα και Πιερία (2), με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Κώστα Σκρέκα, καθώς σε ελέγχους της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν τις κείμενες διατάξεις περί αθέμιτης κερδοφορίας (Νόμος 4818/2021).





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 2 θάνατοι κάθε ημέρα στην Ελλάδα

Τροχαίο - Κατερίνη: Νεκροί σε μετωπική λεωφορείου με ΙΧ

Κρήτη: Πέθανε ο 12χρονος που ανασύρθηκε από ναυαγοσώστη