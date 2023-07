Οικονομία

Eurogroup - Χατζηδάκης: Μεταρρυθμίσεις για πιο ανταγωνιστική οικονομία

Την δέσμευση της νέας κυβέρνησης για πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να πιο ανταγωνιστική η οικονομία, επεσήμανε ο ΥΠΟΙΚ στους συνομιλητές του.

Τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να γίνει η ελληνική οικονομία ακόμα πιο ανταγωνιστική και δυναμική, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, από το Eurogroup στις Βρυξέλλες.

Στο περιθώριο της συνεδρίασης, ο κ. Χατζηδάκης είχε κατ΄ ιδίαν επαφές με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Υπ. Οικονομικών της Ευρωζώνης, τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις, τον επικεφαλής του ESM και την "σιδηρά κυρία" της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Great to meet the new Greek finance minister @K_Hatzidakis. Looking forward to our joint work in the #Eurogroup. ???????????? pic.twitter.com/b9ZvFXJ5mZ — Paschal Donohoe (@Paschald) July 13, 2023

Good meeting with Greek Finance Minister @K_Hatzidakis before today's #Eurogroup meeting.



We discussed ??

??policy priorities of new ???? government

??implementation of its #RRF recovery plan

??review of EU's fiscal rules pic.twitter.com/BkIypCr24C — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) July 13, 2023

ESM MD @pierregramegna and ???? Finance Minister @K_Hatzidakis in their first meeting since the Minister was appointed.



A good opportunity to discuss the latest economic developments and continue the excellent dialogue and cooperation.#ESMeuro pic.twitter.com/ARAWWXLqhW — ESM (@ESM_Press) July 13, 2023

Ολόκληρη η δήλωση του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών έχει ως εξής:

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Ελλάδα ήταν μια θετική έκπληξη για την Ευρώπη.

Παρουσίασα τις προτεραιότητες της οικονομικής μας ατζέντας στους συναδέλφους μου στο Eurogroup και κατέστησα σαφές ότι είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί και ταυτόχρονα να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να γίνει η οικονομία μας ακόμα πιο ανταγωνιστική, ακόμα πιο δυναμική.

Φυσικά, δεσμευόμαστε να συμβάλουμε με εποικοδομητικό και φιλοευρωπαϊκό τρόπο σε όλες τις συζητήσεις που διεξάγονται εδώ, σχετικά με το μέλλον της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ».

