Καύσωνας “Cleon” - Περιφέρεια Αττικής: Κλειστά πάρκα και άλση το Σάββατο

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής για τις ώρες που θα απαγορευτεί η παρουσία πολιτών σε πάρκα και άλση.

Για λόγους ασφαλείας και περιορισμού του κινδύνου πυρκαγιάς λόγω της επικράτησης των υψηλών θερμοκρασιών , με εντολή του περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη το Σάββατο από τις 9:00 το πρωί και για 24 ώρες θα μείνουν κλειστά όλα τα πάρκα και τα άλση αρμοδιότητας της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, πρόκειται για το Πάρκο Τρίτση, το Πεδίον του 'Αρεως, το Λόφο Φινοπούλου και το Αττικό 'Αλσος. Για τους ίδιους λόγους, αναβάλλονται και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας που έχουν προγραμματιστεί για αύριο το βράδυ στο θέατρο του Αττικού 'Αλσους, «Κατίνα Παξινού».

Σημειώνεται ότι για τη λειτουργία των Πάρκων την Κυριακή 16 Ιουλίου θα υπάρξει ενημέρωση με νεότερη ανακοίνωση της Περιφέρειας και αφού αξιολογηθούν τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα.

