ΗΠΑ: Αρχιτέκτονας κατηγορείται για δολοφονίες γυναικών

Σειρά από φόνους αποδίδεται στον αρχιτέκτονα από την Νέα Υόρκη. Τα θύματα είχαν βρεθεί σε ακτίνα 500 μέτρων. Υλικό απο βασανιστήρια στο επίκεντρο τγων ερευνών.

Ένας 59χρονος αρχιτέκτονας από τη Νέα Υόρκη συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία τουλάχιστον τριών εκδιδόμενων γυναικών στο Λονγκ Άιλαντ, το 2009 και το 2010, ανακοινώθηκε την Παρασκευή από τις αρχές της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Ο Ρεξ Χιούερμαν συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης και χθες οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, όπου δήλωσε αθώος για τις δολοφονίες της Μελίσα Μπαρτέλεμι, της Μέγκαν Γουότερμαν και της Άμπερ Κοστέλο. Σύμφωνα με έγγραφο της εισαγγελίας της κομητείας Σάφολκ, θεωρείται επίσης ως ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση δολοφονίας της Μορίν Μπρέιναρντ-Μπαρνς.

Ο Χιούερμαν συνελήφθη κοντά στο γραφείο του στο Μανχάταν, ενώ αστυνομικοί ερεύνησαν το σπίτι του στον οικισμό Μασαπίκουα, που βρίσκεται κοντά στην παραλία όπου είχαν εντοπιστεί τα θύματα. Ήταν εκδιδόμενες κοπέλες, ηλικίας 22-27 ετών. Τα πτώματα είχαν εντοπιστεί σε ακτίνα μικρότερη των 500 μέτρων.

«Βρέθηκαν δεμένες με ταινία ή ζώνη, οι τρεις τυλιγμένες σε λινάτσα», ανέφερε ο εισαγγελέας Ρέι Τίρνι.

Το κουβάρι των φρικιαστικών αποκαλύψεων άρχισε να ξετυλίγεται τον Μάιο του 2010, μετά την εξαφάνιση μιας 24χρονης εκδιδόμενης από το Νιου Τζέρσι, της Σάνον Γκίλμπερτ, για την οποία ο Ρεξ Χιούερμαν δεν διώκεται. Μεταξύ 2010 και 2011, στους αμμόλοφους των περιοχών Γκίλγκο Μπιτς και Όουκ Μπιτς εντοπίστηκαν τα λείψανα εννέα γυναικών, ενός κοριτσιού και ενός άνδρα. Τα μακάβρια ευρήματα είχαν αναστατώσει τους κατοίκους, ενώ τα δημοσιεύματα εκείνης της εποχής έκαναν λόγο για «κατά συρροή δολοφόνο».

Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο, ο αρχιτέκτονας βρέθηκε στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών το 2022, όταν διαπιστώθηκε πως ένα από τα θύματα είχε θεαθεί σε αυτοκίνητο που ανήκε στον Χιούερμαν λίγο πριν από την εξαφάνισή του. Έκτοτε οι ερευνητές ανακάλυψαν γενετικό υλικό που ενοχοποιούσε τον κατηγορούμενο.

Στον υπολογιστή του Χιούερμαν εντοπίστηκε πορνογραφικό υλικό με εικόνες βασανιστηρίων, ανέφερε ο εισαγγελέας. Υπογράμμισε επίσης ότι ο κατηγορούμενος είχε πραγματοποιήσει εκατοντάδες αναζητήσεις στο διαδίκτυο σχετικά με την πορεία των ερευνών, με ερωτήματα όπως «Γιατί δεν έχει συλληφθεί ο κατά συρροή δολοφόνος του Λονγκ Άιλαντ;».

