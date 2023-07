Τοπικά Νέα

Μαφιόζικη δολοφονία στη Χαλκιδική: 19 κάλυκες στον τόπο του εγκλήματος

Τον "γάζωσαν" οι δράστες τον στόχο τους. Τα σενάρια που εξετάζει η Ελληνική Αστυνομία.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ασφάλειας Πολυγύρου για την εξιχνίαση της εν ψυχρώ δολοφονίας 39χρονου από τη Βόρεια Μακεδονία, που έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστων, στις 3.30 τα ξημερώματα, έξω από το τουριστικό κατάλυμα όπου διέμενε, στην Χανιώτη Χαλκιδικής. Από τα ίδια πυρά, τραυματίστηκε ο 45χρονος ομοεθνείς φίλος του, που νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Το 39χρονο θύμα ήταν επιχειρηματίας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ιδιοκτήτης Καζίνο στην πατρίδα του. Οι ελληνικές αστυνομικές αρχές εξετάζουν την εκδοχή το φονικό να αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή να επρόκειτο για εκτέλεση συμβολαίου θανάτου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δράστες φαίνεται να επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, ενώ είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Αφού πλησίασαν την κατοικία όπου παραθέριζε ο 39χρονος με τέσσερις ακόμη φίλους του, άνοιξαν πυρ εναντίον του. Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν από το σημείο 19 κάλυκες όπλου. Ο 39χρονος έπεσε νεκρός, ενώ από τα θραύσματα τραυματίστηκε ο 45χρονος φίλος του.

