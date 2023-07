Κόσμος

Ρωσία - Wagner: Αντρέι Τρόσεφ, ο αντικαταστάτης του Πριγκόζιν

Ποιον φαίνεται όοτι προωθεί ως αρχηγό για την Wagner ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Αντρέι Τρόσεφ φαίνεται ότι είναι ο αντικαταστάτης του Γεβγένι Πριγκόζιν στην ηγεσία της Wagner μετά την ανταρσία των μισθοφόρων σύμφωνα με την πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το CNN, σε ρεπορτάζ του όπου επικαλείται δηλώσεις του Ρώσου προέδρου στην εφημερίδα Kommersant, σημειώνει ότι ο Ρώσος πρόεδρος επιχείρησε να δημιουργήσει ένα χάσμα ανάμεσα στους μαχητές της Wagner και τον Πριγκόζιν.

Σύμφωνα με το δημομσίευμα, άνοιξε τα χαρτιά του ο Ρώσος πρόεδρος μιλώντας στα μέλη της Wagner τους έδωσε την επιλογή να συνεχίσουν να πολεμούν αλλά όχι για λογαριασμό του Πριγκόζιν. Πιο συγκεκριμένα τους μίλησε για έναν εκ των διοικητών της παραστρατιωτικής οργάνωσης, τον Αντρέι Τρόσεφ, που είναι γνωστός ως «Σεντόι».

«Θα μπορούσαν να είχαν συγκεντρωθεί όλοι σε ένα μέρος και να συνεχίσουν να υπηρετούν», είπε ο Πούτιν, «και τίποτα δεν θα είχε αλλάξει γι’ αυτούς. Θα καθοδηγούνταν από το ίδιο πρόσωπο που ήταν ο πραγματικός τους διοικητής από την αρχή». «Και τι συνέβη τότε;», ήταν η ερώτηση του δημοσιογράφου της Kommersant στον Ρώσο πρόεδρο. «Πολλοί άνθρωποι έγνεψαν (σ.σ. καταφατικά) όταν το είπα αυτό», του απάντησε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ποιος είναι ο νέος αρχηγός της Wagner

Σύμφωνα με το Reuters ο Τρόσεφ γεννήθηκε στο Λένινγκραντ, το όνομα της Αγίας Πετρούπολης επί σοβιετικής εποχής, στις 5 Απριλίου 1962. Τα δυτικά έγγραφα κυρώσεων αναφέρουν ως ημερομηνία γέννησής του την 5η Απριλίου 1953. Δεν είναι σαφές γιατί.

Πολέμησε στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια του δεκαετούς πολέμου της Σοβιετικής Ένωσης. Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, υπηρέτησε στον Βόρειο Καύκασο με τον ρωσικό στρατό και στη συνέχεια στο SOBR, μια μονάδα ειδικών δυνάμεων ταχείας αντίδρασης του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών στην οποία ήταν διοικητής.

Για την υπηρεσία του στο Αφγανιστάν, ο Τρόσεφ τιμήθηκε δύο φορές με το παράσημο του Ερυθρού Αστέρα. Του απονεμήθηκε το υψηλότερο μετάλλιο της Ρωσίας, Ήρωας της Ρωσίας, το 2016 για την εισβολή στην Παλμύρα στη Συρία κατά των μαχητών του Ισλαμικού Κράτους.

