Αθλητικά

Γκαβέλας: Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου ΑμεΑ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισοφαρίζοντας το ρεκόρ αγώνων για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες, ο Νάσος Γκαβέλας αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στα στα 100μ Τ11

-

Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 100μ Τ11 με χρόνο 10.93 (ισοφάρισε το ρεκόρ αγώνων, ενώ την ίδια επίδοση είχε κάνει και στον ημιτελικό της προηγούμενης ημέρας) αναδείχθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο Νάσος Γκαβέλας.

Πρόκειται για τεράστια επιτυχία του αθλητή του Νέστορα Κολοβού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των ΑμεΑ, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, κάνοντας επίδειξη δύναμης σε ακόμη μία κορυφαία διοργάνωση.

Εξασφάλισε παράλληλα το εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2024, όπου θα επιδιώξει να υπερασπιστεί τον τίτλο του στην κατηγορία Τ11.

Στον τελικό του Σαββάτου, παρότι χρεώθηκε με μια άκυρη εκκίνηση (επιτρέπεται ακόμη μία στους αθλητές), μπήκε δυνατά και με τον οδηγό του Δημήτρη Χρυσάφη κατάφεραν να στεφθούν πρωταθλητές κόσμου.

???? #Paralimpicos Mundial de atletismo en Paris ???? (100 metros T11 masculino)



?? Athanasios Ghavelas ???? (10.93)

?? Ananias Shikongo ???? (11.11)

?? Timothee Adolphe ???? (11.12)

4? @Gerry_400m ???? (11.13) (PB)



?? Gran carrera de Descarrega que se queda a 2 centesimas de la plata. pic.twitter.com/pSdDzwatQ7 — La Antorchita (@laantorchita) July 15, 2023

Ο Γκαβέλας ήταν ο μοναδικός αθλητής στην κούρσα που εφέτος είχε κάνει χρόνο κάτω από 11 δευτερόλεπτα, μία ημέρα πριν στον ημιτελικό, κάτι που επανέλαβε στον τελικό του Σαββάτου.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο αθλητής από τη Ναμίμπια, Ανανίας Σικόνγκο με χρόνο 11.11 και ρεκόρ Αφρικής, ενώ την τρίτη θέση και το χάλκινο πήρε ο Γάλλος, Τιμοτέ Αντόλφ, με 11.12, που αποτελεί την καλύτερη εφετινή του.

Ειδήσεις σήμερα:

Καβούρι: 6χρονος πέθανε στην παραλία “μπροστά στα μάτια” των γονιών του

Συνταξιούχοι: 5 + 4 μέτρα στήριξης στην διετία 2023 - 2024

Παναθηναϊκός: Ο Παπαγιάννης αποχαιρέτισε τους “πράσινους” ζητώντας… κατανόηση