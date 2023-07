Αθλητικά

Ευρωμπάσκετ Κ20: Η Ελλάδα στον μικρό τελικό (εικόνες)

“Βαριά” ήττα της Εθνικής από την Γαλλία, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεών Ανδρών στο μπάσκετ. Κόντρα σε ποιους διεκδικούν μια θέση στο βάθρο οι παίκτες της Εθνικής μας.

Το χάλκινο μετάλλιο θα διεκδικήσει η Εθνική Νέων Ανδρών στο «μικρό» τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U20, που φιλοξενείται στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα γνώρισε βαριά ήττα από την Γαλλία στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό με 51-98 κι έτσι την Κυριακή (16/07) θα παίξει με το Βέλγιο, για την τρίτη θέση στο τουρνουά. Το χρυσό μετάλλιο θα πάει στο νικητή του μεγάλου τελικού, ανάμεσα στην Γαλλία και στο Ισραήλ.

Περίπου πέντε λεπτά "άντεξε" η Εθνική απέναντι στη Γαλλία (12-13 στο 4:40). Από κει και μετά οι Γάλλοι πίεσαν πάρα πολύ, οδήγησαν σε λάθη τους διεθνείς κι έφτασαν γρήγορα να ξεφύγουν με +20 (16-36 στο 12:25).

Η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων ήταν εμφανής και ήδη στο ημίχρονο η γαλλική ομάδα είχε ουσιαστικά εξασφαλίσει τη νίκη με το 51-23, που πήγαν οι δύο ομάδες στ΄ αποδυτήρια.

Στο δεύτερο μέρος όχι μόνο δεν άλλαξε τίποτα, αντίθετα το συγκρότημα της Γαλλίας ξέφυγε ακόμη περισσότερο με 73-39 στο 33΄. Η συνολική εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε παρά την προσπάθεια των Ελλήνων παικτών, με τους Γάλλους να εξακολουθούν να πιέζουν και να ευστοχούν και από μακριά (47-88, 36:40), φτάνοντας στη νίκη με το εμφατικό 51-98.

Δεκάλεπτα: 14-25, 23-51, 39-66, 51-98

