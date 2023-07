Υγεία - Περιβάλλον

Καύσωνας “Cleon” - Περιφέρεια Αττικής: ανοιχτά πάρκα και άλση για λίγες ώρες την Κυριακή

Οι ώρες που θα είναι ανοικτά τα πάρκα και τα άλση της Αττικής, λόγω υψηλής επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Για λόγους ασφαλείας και περιορισμού του κινδύνου πυρκαγιάς την Κυριακή, όλα τα Πάρκα αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής θα είναι ανοικτά για το κοινό μόνο τις πρωινές ώρες (7π.μ.-11π.μ) και το βράδυ (7μ.μ-11μ.μ) λόγω των πολύ υψηλών ενώ το επίπεδο επικινδυνότητας στην Αττική ξεπερνά ακόμα και το 4.

Για τους λόγους αυτούς με εντολή του περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη θα υπάρξει περιορισμένη λειτουργία για τα πάρκα: Τρίτση, Πεδίον του 'Αρεως, Λόφο Φινοπούλου και Αττικό 'Αλσος.

Οι πολίτες τις πρωινές και τις βραδινές ώρες που αναφέρονται παραπάνω, χρονικό διάστημα που η θερμοκρασία δεν είναι τόσο υψηλή άρα και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς περιορισμένος, θα μπορούν να επισκεφθούν τα Πάρκα για να δροσιστούν, ενώ τόσο στο Πάρκο Τρίτση όσο και στο Πεδίον του 'Αρεως, θα βρίσκονται εθελοντές της Περιφέρειας οι οποίοι θα προσφέρουν νερά και χυμούς στους επισκέπτες.

Για τη λειτουργία των Πάρκων από αρχές της εβδομάδας όπου και πάλι αναμένεται να επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες θα υπάρξει νέα ενημέρωση με νεότερη ανακοίνωση της Περιφέρειας και αφού αξιολογηθούν τα επικαιροποιημένα μετεωρολογικά δεδομένα.

