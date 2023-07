Υγεία - Περιβάλλον

Δευτέρα - Φωτιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 6 Περιφέρειες (χάρτης)

Οι περιφέρειες που τη Δευτέρα θα βρίσκονται στο "κόκκινο" λόγω καιρικών συνθηκών.

-

Την προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο δασικών πυρκαγιών τις επόμενες ημέρες ,σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς θα επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωσή τους, επαναλαμβάνει με ανακοίνωση του το Πυροσβεστικό Σώμα, στην οποία επισημαίνει ότι το τελευταίο 24ωρο, από ώρα 18:00 της 15-07-2023 έως 18:00 της 16-07-2023 εκδηλώθηκαν 46 δασικές πυρκαγιές.

Οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο., ενώ τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Φθιώτιδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΑ Αρκαδίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης

Από την Πυροσβεστική απευθύνεται παράκληση προς όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.