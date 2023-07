Κόσμος

Κριμαία - Γέφυρα Κερτς: εκρήξεις με νεκρούς (εικόνες)

Διακοπή στην κυκλοφορία αυτοκινήτων και τρένων, στην κομβικής σημασίας γέφυρα. Αναφορές για φονική επίθεση.

Το τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας από το οποίο διέρχονται αυτοκίνητα και συνδέει τη χερσόνησο με τη Ρωσία έχει υποστεί ζημιά, μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το υπουργείο Μεταφορών.

Η ζημιά εντοπίζεται σε σημείο που βρίσκεται πλησιέστερα στη χερσόνησο, διευκρίνισε το πρακτορείο.

https://twitter.com/ukraine_map/status/1680786910417960964?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1680786910417960964%7Ctwgr%5Ee9cbffd2237ef08ed03c557de36533d37b454ad1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pronews.gr%2Famyna-asfaleia%2Fektakto-ekrikseis-stin-gefyra-tou-kerts-stin-krimaia-toulaxiston-dyo-nekroi%2F

Παράλληλα, το TASS ανέφερε πως η κίνηση των σιδηροδρομικών συρμών μέσω της υποδομής «ανεστάλη προσωρινά» λόγω κατάστασης «έκτακτης ανάγκης», επικαλούμενο σιδηροδρομικό οργανισμό της περιοχής.

Νωρίτερα, ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της χερσονήσου της Κριμαίας, ο Σεργκέι Αξιόνοφ, παρότρυνε μέσω Telegram τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να αποφύγουν να μετακινηθούν μέσω της γέφυρας που τη συνδέει με τη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ. Έκανε λόγο για κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» στην υποδομή, χωρίς να δώσει καμιά περαιτέρω διευκρίνιση.

?? Shots from the Crimean bridge, it is clear that on one of the spans the light has completely disappeared and smoke is visible.#Crimea #Ukraine #Kerch #CrimeaBridge pic.twitter.com/Ph1thmlyjs — News from Ukraine (@uasupport999) July 17, 2023

Ο κ. Αξιόνοφ ανέφερε αργότερα πως τα δρομολόγια των τρένων αναμένεται να ξαναρχίσουν περί τις 09:00 [τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας]. Πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας πρόκειται να δημοσιοποιήσουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της κατάστασης «έκτακτης ανάγκης».

Κατά πληροφορίες ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, έγιναν τουλάχιστον δύο «εκρήξεις» οι οποίες είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι στη γέφυρα.

Ukrainian attack on the Crimean bridge



As a result of the incident on the Crimean bridge, there are dead and injured. Ambulances are trying to reach the place.



Previously, the attack of the Armed Forces of Ukraine, undertaken at the beginning of the fourth night, could have… pic.twitter.com/cjGzD7tDVr — dana (@dana916) July 17, 2023

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA από την πλευρά του μεταδίδει πως τραυματίστηκε παιδί, επικαλούμενο τις αρχές· δεν διευκρινίζει ποια είναι η κατάστασή του.