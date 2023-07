Σεβαστούπολη: ουκρανική επίθεση με drones (βίντεο)

Τι αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας για την αντίδραση στην επίθεση που εξαπολύθηκε απο την πλευρά του ουκρανικού στατού.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε απόπειρα επίθεσης της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κοντά στο λιμάνι της Σεβαστούπολης στην Κριμαία.

«Σήμερα το πρωί απετράπη απόπειρα του καθεστώτος του Κιέβου να διεξαγάγει τρομοκρατική επίθεση με 7 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 2 μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας θαλάσσης σε στόχους στο έδαφος της χερσονήσου της Κριμαίας κοντά στην πόλη της Σεβαστούπολης», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Νωρίτερα σήμερα ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης είχε ανακοινώσει ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα και ο ρωσικός στόλος στην Μαύρη Θάλασσα αναχαίτισαν το πρωί ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) πάνω από το λιμάνι της Σεβαστούπολης στην Κριμαία.

«Κανένας στόχος, ούτε στην πόλη ούτε στην θαλάσσια περιοχή υπέστη ζημιές», διευκρινίζει σε ανάρτησή του στο Telegram ο Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ.

It's noisy in Sevastopol this morning. In the bay near Chersonesos maritime UAVs were recorded. In the video, defense is trying to shoot down a maritime drone.



The governor said that Sevastopol was attacked not only by maritime drones but also by air. pic.twitter.com/NCGcc7xqmq