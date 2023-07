Αθλητικά

Λιονέλ Μέσι: Η Ίντερ Μαΐάμι παρουσίασε επισήμως τον μεγάλο άσο (εικόνες)

Το άστρο του Λιονέλ Μέσι έλαμψε στη φαντασμαγορική παρουσίασή του από την Ίντερ Μαϊάμι! Πως παρουσιάστηκε ο Αργεντίνος σούπερ σταρ για πρώτη φορά στο αμερικανικό κοινό.

Ακόμα και με τρίωρη καθυστέρηση η Ίντερ Μαϊάμι κατάφερε να οργανώσει μια φαντασμαγορική βραδιά για τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μπροστά στο αμερικανικό κοινό.

Η καταρρακτώδης βροχή, οι θυελλώδεις άνεμοι και η τρίωρη καθυστέρηση μπορεί να μετέτρεψαν σε περιπέτεια την πολύκροτη παρουσίαση του Λιονέλ Μέσι την Ίντερ Μαϊάμι, όμως τελικά αποδείχθηκε πως ούτε η θεομηνία της Φλόριντα ήταν αρκετή για να σταματήσει το αναπόφευκτο.

SE DEMORA LA PRESENTACION DE MESSI POR ALERTA METEOROLOGICA



Las fuertes lluvias en Miami retrasan el evento. Asi lo cuenta @gastonedul. pic.twitter.com/gL7x0DPLxy — TyC Sports (@TyCSports) July 16, 2023

??? Asi llueve en Miami ahora mismo



?? La presentacion de Messi y Busquets con el Inter Miami, suspendida momentaneamente



?? @ManelMontilla pic.twitter.com/BojMlzPJlN — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 16, 2023

Αφού οι ουρανοί καταλάγιασαν, ο κόσμος μαζέυτηκε στις εξέδρες του «DRV PNK Stadium» και περίπου 18.000 φίλοι του ποδοσφαίρου υποδέχθηκαν με θέρμη τον Αργεντινό αστέρα, λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωσή του ως νέο μέλος του MLS.

The Inter Miami's supporters' group is ready to go! ??????



The show for Messi's presentation is about to begin.



#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/cRdzAKdPo9 — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) July 17, 2023

Μαζί του και ο νέος του συμπαίκτης στην Ίντερ Μαϊάμι, Σέρχιο Μπουσκέτς, ο οποίος γνώρισε πρώτος το καλωσόρισμα από τον κόσμο της ομάδας του Ντέιβιντ Μπέκαμ, προτού παραδώσει τη σκυτάλη στον μεγάλο πρωταγωνιστή της βραδιάς.

Ο λόγος φυσικά για τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος προκάλεσε χαμό στο κατάμεστο γήπεδο κατά την εμφάνισή του. Μετά το τέλος του λόγου του, ένα κύμα από πυροτεχνήματα χρωμάτισε τον ουρανό του Μαϊάμι, τη στιγμή που οι προβολείς είχαν φροντίσει να δώσουν μια ροζ αισθητική κατά την παρουσιάση του νέου «10» της Ίντερ Μαϊάμι, αλλά και ολόκληρης της Αμερικής.

Μόνο τυχαίο δεν ήταν άλλωστε ότι αστέρες πολλών αθλημάτων της αμερικανικής ηπείρου όπως ο Στεφ Κάρι και ο Τομ Μπρέιντι έκαναν την εμφάνισή τους μέσω των μάτριξ για να στείλουν το δικό τους μήνυμα για τον 36χρονο θρύλο, τον οποίο υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό στις ΗΠΑ.

Inter Miami introduce Sergio Busquets! ?? pic.twitter.com/9ZVBdcx8uP — ESPN FC (@ESPNFC) July 17, 2023

Το κλείσιμο πάντως μιας εντυπωσιακής βραδιάς, όπως αναφέρει το gazzetta.gr ήταν λιγότερο φανταχτερό αλλά περισσότερο ουσιώδες, με τις οικογένειες των Σέρχιο Μπουσκέτς και Λιονέλ Μέσι να τους συνοδεύουν μπροστά στο κοινό που δεν σταμάτησε να χειροκροτεί μέχρι το τέλος της παρουσίασης.

Soak it in, Leo Messi.



The warmest of welcomes to @InterMiamiCF. pic.twitter.com/STzKSDrBGh — Major League Soccer (@MLS) July 17, 2023