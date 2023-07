Η Κοιλάδα του Θανάτου έγινε “αξιοθέατο” λόγω... καύσωνα! (εικόνες)

Κόσμος

Τουρίστες συρρέουν στην Κοιλάδα του Θανάτου, όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να ξεπεράσει κατα πολύ τους 50 βαθμούς Κελσίου..

Τους 54 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να δείξει ο υδράργυρος στην «Κοιλάδα του Θανάτου» το γνωστό πάρκο της Καλιφόρνια καταρρίπτοντας ενδεχομένως το παγκόσμιο ρεκόρ της υψηλότερης καταγεγραμμένης θερμοκρασίας.

Το καλοκαίρι, η θερμοκρασία στην Κοιλάδα του Θανάτου ξεπερνά συχνά τους 48 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων. Αυτό συμβαίνει επειδή τα γύρω βουνά παγιδεύουν τον ζεστό αέρα στη μεγάλη και στενή λεκάνη της κοιλάδας. Ωστόσο, παρά τις ακραίες θερμοκρασίες και τις προειδοποιήσεις των αρχών, για τους κινδύνους της έντονης ζέστης, οι τουρίστες συρρέουν στο διαβόητο πάρκο για να βιώσουν τη στιγμή που θα καταγραφεί η υψηλότερη θερμοκρασία.

Οι πινακίδες στα μονοπάτια πεζοπορίας συμβουλεύουν τους επισκέπτες να μην βγαίνουν έξω μετά τις 10 το πρωί αν και οι νυχτερινές θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην Κοιλάδα του Θανάτου ήταν 56,6 βαθμοί Κελσίου τον Ιούλιο του 1913, σύμφωνα με την υπηρεσία του πάρκου, αν και ο εξοπλισμός μέτρησης ήταν λιγότερο ακριβής πριν από έναν αιώνα και το σύγχρονο ρεκόρ σημειώθηκε το 2021, όταν το θερμόμετρο έδειξε 54,5 βαθμούς Κελσίου.

Η Κοιλάδα του Θανάτου βρίσκεται νοτιοανατολικά της οροσειράς Σιέρρα Νεβάδα στη Μεγάλη Λεκάνη και στην έρημο Μοχάβι, και αποτελεί στο μεγαλύτερό της μέρος το Εθνικό Πάρκο της Κοιλάδας του Θανάτου. Εκτείνεται, με διεύθυνση βορρά – νότου, μεταξύ της οροσειράς Αμαραγκόσα στα ανατολικά, ως την οροσειρά Πάναμιντ στα δυτικά, με τα βουνά Συλβάνια και Όουλσχεντ να σχηματίζουν τα σύνορά της, βόρεια και νότια αντίστοιχα.

Περισσότεροι από 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται κάθε χρόνο την Κοιλάδα του Θανάτου. Πολλοί μπαίνουν στον πειρασμό να την εξερευνήσουν, ακόμη και μετά τις προτεινόμενες ώρες διακοπής. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να κάνει τη ζέστη ακόμη πιο ανυπόφορη και να εξαντλήσει τους επισκέπτες.

Ο Ιούνιος ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ, αλλά ο Ιούλιος θα είναι ακόμη χειρότερος, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Η πρώτη εβδομάδα του μήνα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γη, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου πέραν από τα όσα απαντούν φυσικά στην ατμόσφαιρα, επιδεινώνοντας την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Διαδοχικά χρόνια ξηρασίας και θερμοκρασιών άνω του μέσου όρου έχουν στεγνώσει τη μοναδική δεξαμενή γλυκού νερού της Ουρουγουάης. Περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της χώρας δεν έχει πρόσβαση σε ασφαλές νερό βρύσης, σύμφωνα με τον Guardian. Η κλιματική κρίση πλήττει επίσης τη βόρεια Αργεντινή και τη νότια Παταγονία. Ομοίως, στο Ιράκ, η έλλειψη νερού έχει αντίκτυπο στη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων.

«Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία, τα οικοσυστήματα, τις οικονομίες, τη γεωργία, την ενέργεια και τον εφοδιασμό νερού. Αυτό υπογραμμίζει την αυξανόμενη επείγουσα ανάγκη να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου όσο το δυνατόν ταχύτερα και σε βάθος χρόνου», τόνισε ο γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού Πετέρι Τάαλας.

