ΗΠΑ - Καύσωνας: 51 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία (εικόνες)

Σε ποια περιοχή ο υδράργυρος δείχνει πάνω απο 43 βαθμούς Κελσίου για 16 συναπτές ημέρες...

Το δυτικό τμήμα των ΗΠΑ και μεγάλο μέρος του αμερικανικού νότου πλήττονται αυτό το σαββατοκύριακο από ένα "εξαιρετικά επικίνδυνο" κύμα καύσωνα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 47 βαθμούς Κελσίου σε μερικές πόλεις.

"Ένα αποπνικτικό και εξαιρετικά επικίνδυνο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει τη Δύση αυτό το σαββατοκύριακο, όπως και ορισμένα μέρη στον Νότο", προειδοποιούσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) των ΗΠΑ σε δελτίο που εξέδωσε χθες, Σάββατο, το πρωί.

"Πολλά ρεκόρ θερμοκρασιών είναι πιθανά και προβλήματα ποιότητας του αέρα θα αντιμετωπιστούν σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ", σύμφωνα με την NWS.

Και δεν αναμένεται σύντομα μια ανάπαυλα για τους πάνω από 90 εκατομμύρια Αμερικανούς που τελούν υπό συναγερμό για υψηλές θερμοκρασίες, καθώς ο "θόλος ζέστης" αναμένεται να "παραμείνει πάνω (από αυτές τις περιοχές) τις προσεχείς ημέρες", προέβλεψε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Χθες το βράδυ ο υδράργυρος έφτανε τους 47 βαθμούς Κελσίου στο Φοίνιξ της Αριζόνα στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, το οποίο κατέγραφε για 16η συναπτή μέρα μέγιστη θερμοκρασία άνω των 43 βαθμών Κελσίου.

Ένα τμήμα της πολιτείας βρίσκεται σε "βαθύ-κόκκινο" συναγερμό για ένα "επίπεδο σπάνιο και/ή μακράς διάρκειας ακραίας ζέστης", κάτι το οποίο αντιπροσωπεύει το πιο υψηλό επίπεδο συναγερμού της NWS.

Παράλληλα στο κεντρικό και το νότιο τμήμα της Καλιφόρνιας η θερμοκρασία κυμαινόταν μεταξύ 41 και 45 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με την NWS, ενώ στην διαβόητη Κοιλάδα του Θανάτου, ο υδράργυρος έφτασε έως και 51 βαθμούς Κελσίου, ενώ για σήμερα αναμένεται να φτάσει τους 54.

Στο νότιο τμήμα της πολιτείας αυτής της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ, οι πυροσβέστες αγωνίζονται από την Παρασκευή για την κατάσβεση πολλών πολύ βίαιων πυρκαγιών που έχουν κάψει πάνω από 12.000 στρέμματα και έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση του πληθυσμού.

Για τον κλιματολόγο Ντάνιελ Σουέιν του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, ο υδράργυρος στην Κοιλάδα του Θανάτου μπορεί να φτάσει, ακόμη και να ξεπεράσει την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί ποτέ με αξιόπιστο τρόπο στη Γη, δηλαδή τους 54,4 βαθμούς Κελσίου που είχαν καταγραφεί εκεί το 2020 και το 2021, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς.

"Αυτό το κύμα καύσωνα ΔΕΝ είναι τυπικό της ζέστης της ερήμου εξαιτίας της μακράς του διάρκειας, των ακραίων θερμοκρασιών του την ημέρα και των ζεστών νυκτών του", αναφέρει το παράρτημα στο Λας Βέγκας της NWS σε ανάρτησή του στο Twitter, προσθέτοντας: "όλος ο κόσμος πρέπει να πάρει αυτό το κύμα ζέστης στα σοβαρά, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ζουν στην έρημο".

Στο Τέξας, ο πάροχος ενέργειας Reliant Energy ζήτησε από τους κατοίκους του Χιούστον να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για να μετριαστούν οι πιέσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Άλλες περιοχές των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν από την πλευρά τους κίνδυνο ισχυρών βροχοπτώσεων.

"Ισχυρές έως σφοδρές καταιγίδες, ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες είναι πιθανές σε πολλά μέρη, ιδιαίτερα και δυστυχώς στη Νέα Αγγλία, που έχει ήδη κορεστεί" από πρόσφατες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με το NWS.

Η περιοχή αυτή των βορειοανατολικών ΗΠΑ και ιδιαίτερα η πολιτεία Βερμόντ, επλήγη αυτήν την εβδομάδα από "ιστορικές και καταστροφικές" πλημμύρες έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές.

Στον Καναδά, ο αριθμός των πυρκαγιών που μαίνονται δεν σταματά να αυξάνεται, κυρίως στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου σε μερικές μέρες έχουν καταγραφεί εκατοντάδες πυρκαγιές που ξεκίνησαν στην πλειονότητά τους από καταιγίδες. "Φέτος αντιμετωπίζουμε αριθμούς που είναι χειρότεροι από τα πιο απαισιόδοξα σενάριά μας", δήλωσε στο AFP ο Γιαν Μπουλανζέ, ερευνητής στο καναδικό υπουργείο Φυσικών Πόρων. "Αυτό που είναι εντελώς τρελό, είναι ότι δεν υπήρξε καμία ανάπαυλα από την αρχή του Μαΐου", σημειώνει ο ειδικός στις δασικές πυρκαγιές.

Πάνω από εκατό εκατομμύρια στρέμματα έχουν ήδη καεί σε όλη τη χώρα --δηλαδή πάνω από 11 φορές ο ετήσιος μέσος όρος της τελευταίας δεκαετίας. Το απόλυτο ετήσιο ρεκόρ --που ήταν τα 73 εκατομμύρια στρέμματα το 1989-- έχει ήδη ξεπεραστεί κατά πολύ. Συνολικά η χώρα έχει καταμετρήσει 4.088 πυρκαγιές από τον Ιανουάριο και πάνω από 150.000 άνθρωποι έχει χρειαστεί να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

Ο αντίκτυπος είναι επίσης αισθητός στον νότιο γείτονα του Καναδά, καθώς ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές είχε ως αποτέλεσμα βόρειες πολιτείες των ΗΠΑ, όπως η Μοντάνα και η Βόρεια Ντακότα, να καταγράφουν "επιβλαβή" επίπεδα ποιότητας του αέρα.

Οι εκπομπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου αυξάνουν την ισχύ, τη διάρκεια και τον ρυθμό επανάληψης των κυμάτων καύσωνα, σύμφωνα με ειδικούς. Η αμερικανική υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος δηλώνει κυρίως ότι "κύματα καύσωνα εμφανίζονται πιο συχνά από πριν στις μεγάλες πόλεις σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες". "Η συχνότητά τους αυξάνεται συνεχώς, από κατά μέσο όρο δύο καύσωνες ετησίως κατά τη διάρκεια των ετών του 1960 σε έξι κατά τη διάρκεια των ετών του 2010 και του 2020", υπογραμμίζει.

