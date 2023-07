Αίγυπτος: Πολύνεκρη κατάρρευση κτηρίου (εικόνες)

Πενταώροφο κτήριο κατέρρευσε σαν "χάρτινος" πύργος στο Κάιρο. Πού οφείλεται η τραγωδία.

-

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από κατάρρευση ενός πενταώροφου κτιρίου στο Κάιρο, ανέφεραν ένας αξιωματικός ασφαλείας και κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το κτίριο στη συνοικία Χανταγιέκ ελ Κόμπα, στα βόρεια του κέντρου της αιγυπτιακής πρωτεύουσας, βρισκόταν σε μια πυκνοδομημένη περιοχή κατοικιών.

Διασώστες αναζητούν μέσα από τα ερείπια για επιζώντες.

#Cairo #Egypt????- At least eight people killed and others injured from collapse of five-storey residential building in #HadayekAlQobba district, while rescue operation ongoing; Civil Protection officials have said pic.twitter.com/Zts9s3A0bQ