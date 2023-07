Αθλητικά

Δολοφονία Άλκη Καμπανού: έφεση για τις ποινές στους 12 καταδικασθέντες

Αίτηση έφεσης κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου υπέβαλε η οικογένεια του Άλκη Καμπανού. Τι ζητά να αναθεωρηθεί και για ποιους λόγους.

Αίτηση έφεσης κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης υπέβαλε - ενώπιον εισαγγελέα εφετών - η οικογένεια του 19χρονου Άλκη Καμπανού. Με την αίτηση οι γονείς και η αδελφή του αδικοχαμένου Άλκη ζητούν να ακυρωθεί η πρωτόδικη απόφαση, θεωρώντας ότι το δικαστήριο αξιολόγησε εσφαλμένα κάποιες πτυχές της υπόθεσης και κυρίως δεν εκτίμησε σωστά το δόλο των 12 κατηγορούμενων, αλλά και τη συμμετοχή κάποιων εξ αυτών που κρίθηκαν ένοχοι ως συνεργοί στη δολοφονία του 19χρονου.

«Δεν πρέπει να αφήσουμε ούτε ένα σημείο για το οποίο να μην αποδοθεί δικαιοσύνη στην όλη υπόθεση», δήλωσε ο Γιάννης Πουλτσίδης, ένας εκ των συνηγόρων της οικογένειας Καμπανού (προς υποστήριξη της κατηγορίας), μεταφέροντας την εντολή των γονιών του Άλκη και της αδελφής του. Τα δύο σημεία στα οποία επικεντρώνεται η αίτησή τους αφορά, σύμφωνα με τον κ. Πουλτσίδη, τα εξής:

τον χαρακτηρισμό του δόλου, από ανθρωποκτόνο σε ενδεχόμενο, όπως, ομόφωνα αποφάσισαν οι επτά δικαστές (σε σύνθεση τριών τακτικών και τεσσάρων λαϊκών δικαστών). «Είναι ολοφάνερο ότι υπήρχε ανθρωποκτόνος δόλος, αν αναλογιστούμε τα μέσα των δραστών, τα σημεία που χτυπούσαν και τη διάρκεια της επίθεσης» ανέφερε σχετικά ο συνήγορος.

το μερίδιο συμμετοχής τριών εκ των καταδικασθέντων ως συνεργών στην επίθεση και ειδικότερα των οδηγών των τριών αυτοκινήτων, δηλαδή του 1ου, του 5ου και του 12ου κατηγορούμενου. Τεκμηριώνοντας τη θέση της όσον αφορά τους τρεις παραπάνω, η πλευρά Καμπανού επικαλείται ως προς τον 1ο την εισαγγελέα της έδρας που είχε προτείνει να καταδικαστεί ως ηθικός αυτουργός, ως προς τον 5ο ότι - σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό της δικογραφίας - «φαίνεται να αποχωρεί κατά τα τελευταία δευτερόλεπτα της επίθεσης, πάνω από το σώμα του 'Αλκη» και ως προς τον 12ο την έκθεση πραγματογνωμοσύνης που «φαίνεται το αυτοκίνητό του να είναι ακινητοποιημένο για 37 δευτερόλεπτα» παρότι ο ίδιος κατηγορούμενος υποστηρίζει τα περί του αντιθέτου.

Για την τύχη της αίτησης έφεσης θα αποφανθεί εισαγγελέας εφετών και εφόσον γίνει δεκτή, η υπόθεση θα κριθεί από μηδενική βάση στον ανώτερο βαθμό δικαιοδοσίας (Μικτό Ορκωτό Εφετείο).

Έφεση κατά της απόφασης είχαν ασκήσει και οι δύο καταδικασθέντες, για τους οποίους ενόψει της δευτεροβάθμιας δίκης ισχύει η αρχή της «μη χειροτέρευσης» (σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση).

Υπενθυμίζεται ότι 7 εκ των 12 κατηγορούμενων είχαν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον σε πολυετείς καθείρξεις, καθώς κρίθηκαν ένοχοι ως συναυτουργοί στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του 19χρονου Άλκη, ενώ οι υπόλοιποι 5 κρίθηκαν ένοχοι ως συνεργοί στην πράξη αυτή και καταδικάστηκαν σε πολυετείς καθείρξεις. Όλοι επέστρεψαν στις φυλακές μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου.

