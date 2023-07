Κόσμος

Φωτιά στον Κουβαρά - Guardian: οι εικόνες καταστροφής από ψηλά (βίντεο)

Συγκλονιστικές εικόνες από την φωτιά του Κουβαρά από ψηλά, δημοσίευσε ο Guardian.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από την φωτιά στον Κουβαρά δημοσίευσε ο "Guardian".

Δεν ήταν λίγα τα διεθνή μέσα που ασχολήθηκαν με τη φωτιά που ξέσπασε στην Αττική την Δευτέρα στον Κουβαρά και κατέκαυσε μεάλη έκταση, προκαλώντας ζημιές και σε σπίτια και αυτοκίνητα.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η μεγάλη καταστροφή, με την στάχτη και τα καμένα να δίνουν μια αποκαρδιωτική εικόνα από ψηλά.

Σε πολλά σημεία φαίνεται να βγαίνει ακόμα καπνός μέσα από τις στάχτες της φωτιάς που έκανε παρανάλωμα του πυρός τον Κουβαρά και τις γύρω περιοχές.

